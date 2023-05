Giá đắt của sự nổi tiếng

Nhiều ngôi sao từng đối mặt với những cuộc đấu tranh về sức khỏe tinh thần, cảm thấy bị cô lập, xăm soi đời tư, vướng vào kiện tụng dù sống trong danh tiếng và tiền bạc.

Các ngôi sao trong giới giải trí khó tránh khỏi những rắc rối liên quan đến đời tư của mình. Ảnh: MARCA.

Năm 2022, người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google là nam diễn viên Johnny Depp. Cái tên đứng thứ hai là Will Smith, theo The Straits Times.

Sự quan tâm đến hai gương mặt nổi tiếng này bắt nguồn từ vụ kiện phỉ báng đầy tai tiếng của tài tử Cướp biển vùng Caribbean và vợ cũ, Amber Heard.

Trong khi đó, ngôi sao điện ảnh vấp phải khủng hoảng truyền thông khi tát Chris Rock ngay giữa buổi phát sóng tại lễ trao giải Oscar 2022, sau khi diễn viên hài này nói đùa liên quan đến chứng bệnh rụng tóc của Jada Pinkett Smith.

Ngoài ra, Amber Heard, người phụ nữ sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng, cũng nằm trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất năm 2022 với vị trí thứ 3. Nhân vật duy nhất trong top 5 không dính dáng tới giới giải trí là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nền tảng của sự nổi tiếng

Mặc dù Depp và Smith đều là những ngôi sao Hollywood từng đoạt giải Oscar, tiếng tăm lẫy lừng của họ còn vượt xa cả công việc và thành tựu.

Theo The Straits Times, các diễn viên, nhạc sĩ, nhân vật truyền hình, vận động viên thể thao từ lâu đã truyền cảm hứng cho cộng đồng người hâm mộ trong việc quan tâm đến cuộc sống của thần tượng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Điều này đôi khi dẫn đến những kết cục bi thảm. Công nương Diana, mẹ của Hoàng tử William, đã qua đời trong một vụ tai nạn ôtô ở Paris (Pháp) vào năm 1997 khi bà và những người bạn chạy quá tốc độ để tránh các tay săn ảnh.

Sự chú ý dành cho người nổi tiếng không bao giờ ngừng lại, đặc biệt là trong thời đại hưng thịnh của điện thoại thông minh và kỹ thuật số như ngày nay.

Thời kỳ nào cũng có những ngôi sao sáng nhất, chẳng hạn thập niên 1950 có huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe; những năm 1960 - ban nhạc rock The Beatles; thập niên 1970 - nam diễn viên Robert Redford; những năm 1980 - ngôi sao bóng rổ Michael Jordan; gần cuối thế kỷ 20 - nữ diễn viên Julia Roberts; đầu thế kỷ 21 - tay golf người Mỹ Tiger Woods; 13 năm trước - nhóm nhạc One Direction.

Một số cái tên được biết đến nhiều nhất trong năm 2023 là siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, đô vật kiêm diễn viên người Mỹ Dwayne Johnson, còn được gọi là The Rock, influencer Kim Kardashian, ca sĩ Justin Bieber và công chúa nhạc pop Taylor Swift.

Với sự phát triển của mạng xã hội kể từ những năm 2000, người có sức ảnh hưởng dễ dàng trở nên nổi bật hơn.

Thanh thiếu niên được cho là nhóm tuổi tôn thờ người nổi tiếng nhất.

Điều này là do giới trẻ thường hình thành các quan niệm về bản sắc, tình bạn, tình yêu và những mối quan hệ lãng mạn trong giai đoạn này của cuộc đời.

"Vụ ly hôn thế kỷ" của Johnny Depp và Amber Heard thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Ảnh: New York Post.

Họ có thể phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như bắt nạt, thiếu sự công nhận, những thách thức trong liên kết xã hội và mù mờ về ý nghĩa của thành công.

Ngoài cha mẹ và bạn bè đồng trang lứa, thần tượng có thể đưa ra một giải pháp để những người trẻ tuổi chấp nhận hoàn cảnh của họ và khao khát những gì hơn thế nữa.

Người nổi tiếng thường là hình mẫu, cung cấp cho fan tầm nhìn về bản thể mà họ muốn trở thành, cũng như ảnh hưởng đến sở thích cá nhân: thời trang, kiểu tóc và lựa chọn thực phẩm.

Lấy ví dụ về Justin Bieber, nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 10 ca khúc đạt 1 tỷ lượt nghe. Đến hiện tại, tài khoản Instagram của nam ca sĩ 29 tuổi có hơn 280 triệu người quan tâm đến các cập nhật về cuộc sống và dự án mới.

Khi Bieber được biết đến rộng rãi vào cuối những năm 2000 với kiểu tóc mái ngố được chải lệch sang một bên. Nó nhanh chóng trở thành xu hướng được các cậu bé dưới 16 tuổi theo đuổi.

Chủ một salon ở New York (Mỹ) cho biết vào thời điểm đó, cứ 10 khách hàng nam thì có 6 người muốn để kiểu tóc này. Thậm chí, hầu hết bạn bè học lớp 6 của con trai cô đều muốn bắt chước phong cách của giọng ca Sorry.

Ngay cả khi ca sĩ người Canada trưởng thành và thay đổi hình ảnh của mình, anh vẫn có ảnh hưởng đến thời trang khi thường xuyên được bắt gặp diện quần jean rách, mang giày thể thao Vans.

Nhiều hình xăm của anh cũng góp phần vào các cuộc thảo luận về việc sửa đổi cơ thể và chấp nhận điều đó như một hình thức nghệ thuật.

Năm 2011, bài báo trên tờ The New Paper dẫn lời một cô bé 13 tuổi cho rằng Bieber là động lực giúp cô vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đạt được ước mơ vào trường nữ sinh Raffles.

Học sinh này đề cập đến một trong những bài hát của Bieber, Never Say Never (2010), cùng với chia sẻ: “Nếu anh ấy có thể nói 'đừng bao giờ nói không bao giờ', thì cháu cũng nên như vậy".

Fan hâm mộ có thể bị ảnh hưởng từ lối sống, sở thích của thần tượng. Ảnh: Insider.

Hai mặt của vấn đề

Các ngôi sao cũng định hình xã hội, tạo cảm hứng cho người hâm mộ điều hướng cuộc sống và thậm chí cả những giá trị mà họ gìn giữ.

Do đó, các vấn đề như bảo vệ môi trường, chủng tộc, quyền của cộng đồng LGBT, thái độ đối với việc chỉnh sửa cơ thể và phẫu thuật thẩm mỹ có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi văn hóa người nổi tiếng.

Một số nhân vật có tên tuổi đã sử dụng sức ảnh hưởng của họ cho mục đích tốt. Ví dụ, tài tử "Titanic" Leonardo DiCaprio đã ủng hộ nhiều hoạt động vì môi trường, chẳng hạn bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn rừng, đại dương, biến đổi khí hậu.

Cầu thủ bóng đá Ai Cập Mohamed Salah tham gia vào các quảng cáo chống lạm dụng chất cấm và nhận được lời khen ngợi vì giúp tăng số lượng yêu cầu điều trị nghiện ma túy.

Taylor Swift thường sử dụng âm nhạc của mình để thu hút sự chú ý đến các vấn đề xã hội khác nhau. Ví dụ, bài hát được sáng tác năm 2019 - You Need To Calm Down - bày tỏ sự bênh vực của nữ ca sĩ với cộng đồng LGBT, trong khi Mean (năm 2010) có thông điệp chống lại bắt nạt.

Ca khúc mang đậm chất electropop The Man nêu bật tiêu chuẩn kép về phân biệt giới tính trong xã hội.

Nhưng văn hóa thần tượng cũng có mặt tối và tác động tiêu cực đến người hâm mộ. Bên cạnh việc các ngôi sao phải vật lộn với chứng nghiện ngập, bệnh tinh thần, sự tôn thờ quá mức có thể trở nên ám ảnh, dẫn đến những suy nghĩ và hành vi không lành mạnh.

Justin Bieber từng suy sụp tinh thần vào thời điểm mới kết hôn. Ảnh: People.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã phát hiện ra rằng sự ngưỡng mộ với người nổi tiếng càng mãnh liệt, nó càng tạo ra các vấn đề về cảm xúc và tâm lý, chẳng hạn mối bận tâm về hình ảnh cơ thể, đặc biệt là các cô gái tuổi teen tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình.

Vị thế mang lại sự giàu có và danh tiếng cho một người, nhưng nó cũng khiến họ phải sống dưới áp lực rất lớn khi luôn bị ai đó xem soi “nhất cử, nhất động”.

Justin Bieber, khi còn là một thiếu niên, đã nhiều lần bị pháp luật trừng phạt vì sử dụng rượu và ma túy.

Giọng ca Baby tiết lộ từng đối mặt với những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần, cảm thấy bị cô lập dù xung quanh là danh tiếng và tiền bạc.