Giá đất công nghiệp leo thang

Bình Dương và Long An tiếp tục là những thị trường sôi động ở phía Nam, với giá đất lẫn giá thuê tăng cao, trong khi các khu công nghiệp phía Bắc cũng thu hút không kém.

Theo báo cáo Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý IV/2021 của JLL, việc tái mở cửa sau đợt dịch Covid-19 thứ 4 và sự khôi phục hoạt động công nghiệp đã giúp giá đất phía Nam khôi phục đà tăng, đạt 117 USD /m2, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng lúc đó, giá thuê nhà xưởng xây sẵn tăng 4,9%, đạt mức đỉnh mới 4,7 USD /m2/tháng, trong đó tăng mạnh nhất ở Long An.

"Việc các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai hầu như đã được lấp đầy, song song đó kết nối hạ tầng từ Long An về TP.HCM được cải thiện đã khiến các nhà sản xuất chú ý nhiều hơn đến Long An, tạo cơ hội cho giá đất và nhà xưởng xây sẵn ở đây leo thang", các chuyên gia tại JLL nhận định.

Thiếu nguồn cung, tỷ lệ lấp đầy tăng

Đơn vị này cho biết trong quý IV/2021, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nên thị trường đất công nghiệp không có nguồn cung mới được triển khai.

Tổng diện tích đất cho thuê ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An vẫn duy trì ở mức 25.220 ha. Năm nay, KCN Nam Tân Lập (Long An) và KCN VSIP III (Bình Dương) được dự đoán sẽ gia nhập thị trường, giúp Bình Dương và Long An tiếp tục là những thị trường sôi động trong khu vực.

Tổng nguồn cung lũy kế và giá thuê trung bình bất động sản công nghiệp ở các tỉnh phía Nam. Biểu đồ: JLL.

Còn phân khúc nhà xưởng xây sẵn tuy chỉ ghi nhận một dự án mới tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhưng nhiều dự án mới đã bắt đầu được khởi công xây dựng, dự báo được tung ra thị trường trong năm. Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy của các KCN và nhà xưởng xây sẵn ở phía Nam đều gia tăng, lần lượt đạt mức 90% và 86%. Một phần nhờ các dự án FDI lớn đổ bộ, điển hình như nhà máy LEGO ở KCN VSIP III với tổng số vốn đầu tư 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2024. Long An cũng chào đón 35 triệu USD từ nhà đầu tư Nhật Bản vào Công ty CP Dược phẩm 3/2 tại KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

Xét trong khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương, tỷ lệ lấp đầy tăng trưởng nhanh từ mức 72% của quý III lên 80% trong quý IV. Phân khúc nhà xưởng xây sẵn cũng tăng mạnh, đạt 95,6% khi các doanh nghiệp trong nước quay lại hoạt động theo đà hồi phục của nền kinh tế.

Giá đất công nghiệp theo đó tăng trưởng ổn định 7,1%, đạt 110 USD /m2, còn nhà xưởng xây sẵn cho thuê ghi nhận đà tăng trưởng tốt so với quý III/2021 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng nguồn cung lũy kế và giá thuê trung bình bất động sản công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Biểu đồ: JLL.

JLL nhìn nhận các khu công nghiệp trọng điểm tại miền Bắc vẫn là điểm đến hứa hẹn của các nhà đầu tư. Đơn vị này dẫn chứng quyết định tăng gần 50% năng lực sản xuất của Samsung đối với nhà máy Samsung Electronics tại Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có thêm dự án nhà máy sản xuất công nghiệp phụ trợ công nghệ cao của Công ty TOMECO tại KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP).

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc vẫn sôi động với các dự án sắp khởi công gồm KCN Yên Phong II-A (Bắc Ninh), KCN hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc thuộc tổ hợp KCN và Đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt (Hưng Yên), Khu phi thuế quan - logistics và công nghiệp (Lạch Huyện, Hải Phòng)... Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc trong thời gian tới dự kiến đạt hơn 10.200 ha.

Trong khi đó, thị trường nhà xưởng xây sẵn đón thêm nguồn cung mới tại KCN Nam Đình Vũ với diện tích 62.000 m2, góp phần đưa diện tích phân khúc này đạt gần 2,2 triệu m2 vào quý IV/2021.

Bất động sản công nghiệp tiếp tục hút vốn đầu tư

Nhìn chung, Long An, TP.HCM và Bình Dương vẫn nằm trong top 5 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các tỉnh miền Nam đối với các nhà đầu tư.

JLL dự báo trong năm nay, bên cạnh công nghiệp truyền thống, các ngành dược phẩm, thiết bị y tế và trung tâm dữ liệu sẽ là động lực tăng trưởng mới cho thị trường.

Thị trường kho vận và logistics cũng sẽ sôi động không kém, với việc các nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm quỹ đất để xây dựng các cơ sở hạ tầng logistics phục vụ thị trường thương mại điện tử và nhu cầu từ thị trường công nghiệp nhà đầu tư nước ngoài.

Còn ở phía Bắc, nhà xưởng xây sẵn sẽ tiếp tục được quan tâm, với nhiều dự án trong năm nay như giai đoạn 1 của dự án được phát triển bởi liên doanh Boustead & KTG (BKIM) tại Yên Phong II-C với diện tích 8,1 ha hay giai đoạn 3 của BW Industrial tại VSIP Hải Dương với diện tích 10,4 ha.

"Do nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều nhà phát triển bất động sản đang đặc biệt quan tâm tới đất công nghiệp nhằm xây dựng các khu kho xưởng chất lượng cao, không chỉ tại các tỉnh, TP trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc mà cả những địa phương lân cận như Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc", báo cáo của JLL nhấn mạnh.