Giá đất Bình Chánh tăng nhanh trước thông tin lên thành phố

Trong gần 2 tháng trở lại đây, thị trường đất nền huyện Bình Chánh (TP.HCM) sôi động trở lại trước thông tin nâng cấp hành chính.

Những ngày cuối tháng 11, giới đầu tư cá nhân tại TP.HCM liên tục tập trung ở huyện Bình Chánh, một trong những khu vực có quỹ đất lớn còn lại của thị trường bất động sản sôi động nhất cả nước.

Ông Hiệp, một nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM và các khu vực vùng ven cũng đã nhanh chóng có nhiều chuyến đi thực tế tại các dự án đất nền tại Bình Chánh từ giữa tháng 10 đến nay.

"Bình Chánh không phải là một miền đất mới. Những nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản TP.HCM đều ít nhiều từng để ý đến khu vực này. Có thể họ chưa đầu tư nhưng sẽ luôn quan sát và theo dõi từng biến động của Bình Chánh. Và tôi thấy lúc này là thời điểm thích hợp để chúng tôi thực hiện giao dịch", nhà đầu tư này chia sẻ.

Đất nền nóng nhờ quy hoạch

Yếu tố thời điểm mà ông Hiệp cho rằng thích hợp liên quan đến những thông tin về việc nâng cấp hành chính huyện Bình Chánh lên thành phố vào năm 2025. Mới đây, ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết đang xây dựng 2 đề án để chuyển Bình Chánh từ huyện lên quận và thành phố với lộ trình thực hiện từ nay tới 2025.

Theo đó, khu vực trung tâm hành chính Bình Chánh hiện nay được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hành chính của thành phố Bình Chánh năm 2025, tương tự mô hình trung tâm hành chính TP Thủ Đức cho khu tây TP.HCM.

Giá đất nền tại các dự án thuộc huyện Bình Chánh đã tăng từ 10-30% chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây. Ảnh: Hà Bùi.

Kế hoạch này cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản TP Thủ Đức đã khiến các nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại với Bình Chánh.

Chia sẻ với Zing, ông Duy, một môi giới lâu năm tại Bình Chánh cho biết lượng giao dịch thành công trong hơn 1 tháng qua tại khu vực đã tăng lên nhanh chóng.

"Hơn 1 tháng qua, tại khu vực Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B ghi nhận gần 20 giao dịch. Trong khi trước đó tìm mỏi mắt cũng không có giao dịch thành công nào do dịch bệnh và sự trầm lắng của thị trường. Người bán chủ động nâng giá khoảng 10% và người mua cũng chấp nhận mức giá đó. Trước dịch, dù các bên thường thương lượng qua lại rất nhiều vẫn khó thống nhất được mức giá cuối cùng", ông Duy chia sẻ.

Giá đất nền Bình Chánh tăng nhanh trong năm 2021 Nguồn: Chợ Tốt Nhà Nhãn 2019 2020 5/2021 11/2021 Giá rao bán trung bình Triệu đồng/m2 21.2 22.4 21.4 24.4

Tại Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, các lô đất từ 80-90 m2 đang có giá trung bình khoảng 3,2- 4 tỷ đồng tùy vị trí. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá đất trung bình tại đây đã tăng từ hơn 20 triệu đồng/m2 lên mức khoảng 40 triệu đồng/m2.

Cùng với đó, Zing cũng ghi nhận đất nền khu Bình Hưng đang chuyển nhượng trong tầm giá từ 40-80 triệu đồng/m2, khu Trung Sơn vào khoảng 140 triệu đồng/m2, KDC Phong Phú giá đất sang nhượng thứ cấp cũng tăng lên 46-60 triệu đồng/m2.

Số liệu của Chợ Tốt Nhà cho thấy giá đất nền và đất thổ cư tại một số trục đường chính như Nguyễn Văn Linh, tỉnh lộ 10 và đường Vĩnh Lộc có sự biến động từ 10-30% so với thời điểm trước khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát.

Trong đó, biến động mạnh nhất là trên trục Nguyễn Văn Linh với giá đất thổ cư tăng từ khoảng 21-35 triệu đồng/m2 lên 27-48 triệu đồng/m2. Các sản phẩm đất nền dự án trên trục đường này cũng tăng giá mạnh như KDC Conic với khoảng 10%, KDC Greenlife với khoảng 40%.

Nhu cầu mua đất tăng gấp 2

Đánh giá về sự biến động giá của bất động sản Bình Chánh, bà Nguyễn Trần Hoàng Uyên, Giám đốc Chợ Tốt Nhà khẳng định thị trường nhà đất ở huyện Bình Chánh luôn là một trong những nơi nhộn nhịp và nhận được sự quan tâm gần đây.

"Chúng tôi nhìn nhận chưa thực sự có những cơn 'sốt' đất mang yếu tố thổi phồng hay nâng giá để đẩy thị trường huyện Bình Chánh. Mặt bằng giá đất nơi đây vẫn có sự tăng nhẹ nhưng chủ yếu là theo mặt bằng chung của toàn thị trường TP.HCM, giá đất thổ cư tăng từ 18 triệu đồng/m2 năm 2019 lên 20 triệu đồng/m2 năm 2021", bà Uyên nói.

Tuy nhiên, xét đến giá đất thổ cư ở các trục đường chính, bà Uyên cho rằng sự tăng trưởng liên tục và đặc biệt tích cực được ghi nhận, điển hình có đường Nguyễn Văn Linh tăng 21% và đường Vĩnh Lộc 9%.

Ngoài ra, phải kể đến một vài dự án đất nền ở Bình Chánh cũng ghi nhận sự tăng trưởng - Dự án KDC Conic, Dự án KDC Greenlife đường Nguyễn Văn Linh. Giám đốc Chợ Tốt Nhà đánh giá đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng, thể hiện sự phát triển và tiềm năng của huyện Bình Chánh - trong những nỗ lực vươn lên thành thành phố trong tương lai gần.

Trục đường Nguyễn Văn Linh có giá đất tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bình luận về tiềm năng của khu vực Bình Chánh, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng tại đây đã được cải thiện rất nhiều. Bên cạnh các tuyến giao thông trọng yếu hiện hữu, các công trình giao thông quan trọng khác trong tương lai cũng sẽ đi qua Bình Chánh như tuyến đường sắt cao tốc 10 tỷ USD TP.HCM - Cần Thơ hay tuyến Metro 3A.

Nhu cầu tìm mua bất động sản tại Bình Chánh hiện rất cao, gấp khoảng 2 lần giai đoạn giãn cách xã hội Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam

Ông David Jackson khẳng định Bình Chánh đóng vai trò quan trọng như là đầu mối giao thông và logistics, kho bãi của TP.HCM và vùng Tây Nam bộ. Đặc biệt, nhu cầu nhà ở tại Bình Chánh là rất cao với nền kinh tế năng động, đô thị hóa nhanh.

"Mỗi năm, dân số Bình Chánh tăng thêm khoảng 30.000 người, do đó nhu cầu về nhà ở cao, hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, dân số cơ học đông là lý do bất động sản Bình Chánh có biên độ tăng giá tốt. Nhu cầu tìm mua bất động sản tại Bình Chánh hiện rất cao, gấp khoảng 2 lần giai đoạn giãn cách xã hội", CEO Colliers Việt Nam đánh giá và cho biết nhiều nhà đầu tư đang dành sự quan tâm hơn vào Bình Chánh nhằm đón đầu thị trường khi biên độ tăng giá còn cao. Mặt khác, người mua ở thực đổ về đây tìm kiếm chốn an cư ngày càng nhiều chính là lợi thế để bất động sản khu vực này gia tăng giá trị.

Thực tế, 5 năm qua, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM đang cạn kiệt, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã nhanh chóng phát triển các dự án quy mô lớn tại Bình Chánh như Nam Long, An Gia,... nhờ ưu thế giá rẻ và vị trí kết nối hiện hữu, tạo nền tảng mới cho thị trường khu vực này.

Trao đổi với Zing trước đó, ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch Tập đoàn An Gia đánh giá Bình Chánh là khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt so với các quận huyện đã phát triển. Hệ thống giao thông ở Bình Chánh đã hiện hữu với kết nối thuận tiện tới Phú Mỹ Hưng, quận 6, quận 8 và các tỉnh miền Tây…

Ông Tín cũng đánh giá về địa chất, Bình Chánh có lợi thế hơn rất nhiều so với quận 7 nên chi phí xây dựng tại đây rất ổn định, độ bền vững của các công trình cao.

Để hạn chế tình trạng giá đất bị đẩy lên quá cao, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân đề nghị huyện Bình Chánh khi đưa ra lộ trình, kế hoạch đưa huyện lên quận/thành phố phải đặc biệt cân nhắc. Theo đánh giá của ông Quân, dù các cơ quan chưa thực hiện gì, giá đất trong dân đã tăng làm ảnh hưởng đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia cùng huyện chỉnh trang đô thị.