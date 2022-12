Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Sau khi dùng tài khoản Facebook ảo đăng thông tin cho vay tiền với lãi suất thấp, nhóm của Mạnh lừa các bị hại nộp phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay...

Những người liên quan vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet, khởi tố 10 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet.

Quá trình điều tra, công an xác định: Nguyễn Khắc Mạnh, SN 2000, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Nguyễn Đình Dương, SN 1999 và Bùi Văn Tiến, SN 1997, đều trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội là nghi phạm cầm đầu, cấu kết với nhiều người khác ở các địa bàn Hà Nội; Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền từ khoảng tháng 6/2022 đến nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 16/12, đơn vị đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 4 mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc TP Hà Nội; tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 người có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Tại cơ quan công an, các bị can khai do thiếu tiền tiêu nên Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương, Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội và lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, các bị can sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay. Đồng thời, họ yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do bị can cung cấp … Khi bị hại chuyển các khoản phí nêu trên, các bị can chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan công an cho biết với thủ đoạn này, các bị can đã lôi kéo hàng chục người cùng tham gia vào đường dây. Họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ, xử lý người liên quan theo quy định của pháp luật.