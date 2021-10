Giả danh đại tá công an, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bằng thủ đoạn vay tiền hùn vốn và xin việc hộ, Lan dưới vỏ bọc là đại tá công an đã lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Lan (44 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Lan giả mạo tự giới thiệu là đại tá công an còn chồng là nhà báo. Để thực hiện hành vi lừa đảo, bị can đặt làm giả 3 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 200 triệu đồng.

Mai Thị Lan. Ảnh: Công an cung cấp.

Dưới hình ảnh là một nữ công an, có điều kiện kinh tế khá giả, Lan tìm "con mồi" và đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn để làm ăn chung. Bằng thủ đoạn này, bị can đã lừa được vợ chồng anh P.Q.V. (ở quận Bắc Từ Liêm) gần một tỷ đồng và 3 người khác số tiền hơn 4 tỷ.

Ngoài ra, Lan còn tự giới thiệu có khả năng xin việc. Cảnh sát đã làm rõ được số tiền hơn 12 tỷ đồng mà bị can nhận từ 7 bị hại có mong muốn xin việc. Số tiền trên, bị can thừa nhận đã tiêu xài, mua sắm phục vụ bản thân.

Cơ quan chức năng cho biết Lan đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên toàn quốc.

Xác định Lan nằm trong một đường dây chuyên giả danh công an để lừa đảo, Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra vụ án.