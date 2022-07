Giá căn hộ ở TP.HCM lập đỉnh hơn 15.000 USD/m2

Hết quý II, thị trường căn hộ ở TP.HCM ghi nhận mức giá cao nhất hơn 15.000 USD/m2, trong khi giá biệt thự và nhà phố cũng lên đến 11.000 USD/m2 và 9.300 USD/m2.

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, giá bán căn hộ ở TP.HCM trong 6 tháng đầu năm dao động từ mức thấp nhất là 1.556 USD /m2 đến cao nhất đạt 15.009 USD /m2. Dữ liệu chi tiết cho thấy mỗi phân hạng đều có mức tăng mạnh, trong đó căn hộ hạng sang tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, xét trên bình diện từng dự án, mức giá khá ổn định đối với các dự án đã triển khai hơn 3 quý, còn các dự án tích hợp quy mô lớn có giá tăng chỉ 1-3% so với quý trước. Cushman & Wakefield cho rằng mức dao động giá cả này là để đảm bảo lợi ích cho cả phía chủ đầu tư lẫn những người mua trước đó.

Nguồn: Cushman & Wakefield.

Dữ liệu từ JLL cũng ghi nhận mặt bằng giá căn hộ tại thị trường sơ cấp đã tăng 8,4% so với quý I/2022 và 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 3.173 USD /m2.

"Giá sơ cấp trung bình tăng mạnh chủ yếu do sự thay đổi trong giỏ hàng sơ cấp, được chiếm lĩnh bởi các dự án mới có giá bán cao trong khi các dự án có giá bán thấp đã được bán hết. Ngoài ra, việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và sự khan hiếm dự án phân khúc bình dân cũng góp phần vào xu hướng tăng giá", chuyên gia tại JLL nhận định.

Báo cáo của đơn vị này cũng cho biết trước động thái kiểm soát tín dụng cho vay bất động sản hạn chế hành vi đầu cơ, nhu cầu mua hiện nay ưu tiên những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có thanh khoản tốt và nhu cầu cho thuê cao. JLL thống kê lượng giao dịch tăng gần 270% so với quý đầu năm dù tín dụng bắt đầu được thắt chặt mạnh từ tháng 4.

Bên cạnh một phần nguyên nhân từ xu hướng hỗ trợ thanh toán, chiết khấu hấp dẫn từ phía các chủ đầu tư, phần lớn lý do là sự tăng trưởng nguồn cung mới gần 250%, với tỷ lệ hấp thụ cao từ quận 12 và Bình Chánh.

Tương tự, Cushman & Wakefield cũng ghi nhận lượng căn hộ bán ra trong quý II đạt hơn 9.000 căn, gần bằng số lượng bán của cả năm 2021. Trong đó, phân khúc trung cấp dẫn đầu mức bán ra với 88% nguồn cầu.

Trái ngược với bức tranh căn hộ, lượng nhà phố và biệt thự bán được ghi nhận giảm so với quý trước, riêng biệt thự giảm đến một nửa, theo Cushman & Wakefield. Tuy nhiên, lý do là số căn mở bán hạn chế. JLL thống kê nguồn cung lũy kế nhà liền thổ tại TP.HCM vẫn ổn định qua 2 quý, hiện đạt 25.439 căn. Cùng với việc các dự án mở bán mới có lợi thế vị trí, giá bán sơ cấp trung bình tăng mạnh, lên đến 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo nguồn cung trong 6 tháng cuối năm tiếp tục bị trì hoãn do vấn đề pháp lý, cấp phép xây dựng cũng như chi phí đầu vào cao kỷ lục, JLL cho rằng các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An sẽ là điểm đến mới của những người mua nhà.

Dù vậy, nhìn chung nguồn cung ở TP.HCM đã được cải thiện so với các năm trước, do đó cùng với tác động của chủ trương kiểm soát tín dụng, đơn vị cho rằng tốc độ tăng giá nhà sẽ được kìm hãm.

Xa hơn trong vài năm tới, Cushman & Wakefield ước tính nguồn cung căn hộ đến năm 2023 sẽ đạt 30.000-35.000 căn, còn thị trường nhà liền thổ sẽ có thêm gần 7.900 căn mới trong 3 năm tới. Động lực là những chính sách và cam kết của chính quyền trong việc cải thiện các cơ sở hạ tầng ra những khu vực xa trung tâm thành phố.