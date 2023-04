Giá cả tăng cao, món cá mập chiên trở lại nhà hàng Anh

Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn của Anh trong tuần này thông báo ngư dân sẽ được phép đánh bắt cá nhám gai Đông Bắc Đại Tây Dương - một loài cá mập cỡ nhỏ - có kích thước từ 100 cm trở xuống, Financial Times đưa tin.

Động thái của chính phủ đồng nghĩa món ăn về loài cá này - có tên rock salmon - có thể quay trở lại thực đơn, vốn được phục vụ tại một số nhà hàng ở miền Nam nước Anh cho đến khi lệnh cấm đánh bắt có hiệu lực vào năm 2010.

Ngành công nghiệp fish and chips của Anh chứng kiến chi phí đầu vào tăng cao và mức thuế 35% với hải sản nhập khẩu từ Nga. Fish and chips là cụm chỉ những nhà hàng chuyên bán phi lê cá tẩm bột ăn kèm với khoai tây chiên.

Các nhà hàng fish and chips chủ yếu dùng cá tuyết hoặc cá tuyết chấm đen. Tuy nhiên, giá bán buôn phi lê cá tuyết tăng từ 11,18 USD /kg lên gần 14,91 USD /kg từ năm 2021 đến năm 2023. Giá khoai tây chế biến cũng tăng vọt.

John Mcneill - chủ sở hữu Johnny Macs Colchester - hoan nghênh sự trở lại của rock salmon, nhưng cũng cho rằng động thái này không giải quyết được tất cả vấn đề các nhà hàng nhỏ đang gặp phải.

“Hầu hết cá chúng tôi mua là từ Nga, nhưng lại đang bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Chúng tôi sắp bước sang mùa hè, khi các xe bán fish and chips bên bờ biển mở cửa. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu và tăng áp lực lên nguồn cung cho tới tháng 11”, anh nói.

Theo Bloomberg, quyết định cho phép đánh bắt trở lại cá nhám gai Đông Bắc Đại Tây Dương dựa trên lời tư vấn số lượng loài cá này đang phục hồi.

