Đồng USD mạnh lên và việc các nhà đầu tư lướt sóng rút vốn khiến giá Bitcoin giảm gần 19% so với mức đỉnh. Trong khi đó, Ether - đối thủ lớn của Bitcoin - duy trì đà tăng.

Theo Coindesk, hôm 20/1, giá Bitcoin giảm 2,73% so với một ngày trước đó xuống ngưỡng 35.388 USD /đồng. Trong vòng chưa đầy một tuần, đồng tiền mã hóa này giảm giá hơn 12% từ mức gần 40.000 USD /đồng ngày 14/1.

Nếu so với mức đỉnh gần 42.000 USD /đồng được thiết lập hôm 8/1, giá Bitcoin đã giảm tới 18,7%. Mức giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất an. Các chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co. nhận định sự sụt giảm này có thể dẫn đến những khoản lỗ sâu hơn của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Trên thực tế, đồng Bitcoin gây tranh cãi dữ dội ngay cả khi thiết lập mức giá kỷ lục. Nhiều nhà đầu tư Phố Wall cảnh báo đà tăng của đồng tiền này chỉ là dấu hiệu dư thừa đầu cơ. Theo đó, bong bóng Bitcoin đã bị thổi phồng một cách phi lý và sẽ sớm vỡ vụn.

Trong vòng chưa đầy một tuần, Bitcoin giảm giá trị hơn 12%. Ảnh: Reuters.

Yếu tố đầu cơ và cảm tính

Trao đổi với Zing, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo đà tăng phi lý của Bitcoin có thể bị chi phối bởi yếu tố đầu cơ và cảm tính của giới đầu tư. Ông cảnh báo việc Bitcoin sụp đổ hồi năm 2018 hoàn toàn có thể lặp lại. Bởi trên thực tế, giá đồng tiền mã hóa này không dựa trên bất cứ giá trị cơ sở nào.

Kể từ tháng 3 năm ngoái, thị trường Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bùng nổ, một phần do mức lãi suất tiền gửi thấp kỷ lục và mong muốn đổ tiền vào một kênh đầu tư kiếm được lợi nhuận. Ông Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư tại Bank of America Securities, nhận định Bitcoin là "mẹ của mọi bong bóng".

Trong một báo cáo, ông Hartnett chỉ ra đồng tiền này đã tăng giá khoảng 1.000% trong vòng hai năm qua. Đáng nói là mức tăng đó lớn hơn nhiều những bong bóng từng xuất hiện trong vài thập kỷ qua (bong bóng dot-com cuối những năm 1990, bất động sản giữa thập niên 2000...).

Các chuyên gia của UBS Global Wealth Management cho biết giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần, nhưng về lâu dài sẽ đối mặt nguy cơ sụp đổ.

“Chúng tôi cho rằng không gì có thể ngăn chặn giá một loại tiền mã hóa (như Bitcoin) rơi xuống mức 0 khi một phiên bản được thiết kế tốt hơn xuất hiện, hoặc cơ quan quản lý thông qua các quy định mới khiến giới đầu tư lo ngại”, nhóm chuyên gia UBS viết trong báo cáo.

Giá Bitcoin lao dốc về ngưỡng 35.000 USD /đồng, giảm gần 19% so với mức đỉnh hai tuần trước. Ảnh: Coindesk.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing, chuyên gia tài chính Craig Erlam (trụ sở tại London, Anh) nhận định bong bóng Bitcoin vẫn chưa sụp đổ. "Tôi tin rằng bong bóng Bitcoin đã hình thành và cuối cùng sẽ vỡ vụn. Nhưng trước khi sụp đổ, bong bóng có thể bị thổi phồng hơn nữa. Sự sụp đổ sau đó cũng nghiêm trọng hơn nhiều hồi năm 2017-2018", ông giải thích.

"Bong bóng Bitcoin vẫn chưa vỡ. Bitcoin còn quá nhiều trợ lực vĩ mô 'tiếp nhiệt' cho đà tăng. Đó là thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng cao, áp lực lạm pháp và lãi suất thấp. Thêm vào đó, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng ông Gary Gensler sẽ đảm nhiệm vị trí đứng đầu Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Ông vốn là người thân thiện với tiền mã hóa", chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Moya (Mỹ) giải thích với Zing.

Reuters đưa tin theo kế hoạch được đội ngũ của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xác nhận, ông Gary Gensler sẽ giữ vai trò Chủ tịch SEC.

Đối thủ lớn

Trong khi đồng Bitcoin lao dốc, đồng Ether - đối thủ lớn nhất của Bitcoin - thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Hôm 20/1, giá Ether tăng 2,95% so với một ngày trước đó lên 1,364 USD /ETH. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã tăng giá trị 84,88%.

Đối thủ lớn của Bitcoin ghi nhận mức tăng giá 748% trong vòng 12 tháng qua. Ethereum là một nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Việc nâng cấp mạng lưới này đang đạt nhiều tiến bộ. Theo các nhà quan sát, những xu hướng này sẽ hỗ trợ cho Ether.

"Đà tăng của đồng USD tạo áp lực lên Bitcoin không ảnh hưởng đến Ether. Bởi đồng tiền này leo dốc nhờ cải thiện những giá trị cơ bản. Blockchain Ethereum đang thu hút nhiều nhà đầu tư mới do nâng cấp hệ thống, cho phép cạnh tranh các giao dịch mà những gã khổng lồ thẻ tín dụng đang xử lý", chuyên gia tài chính Moya giải thích với Zing.

Đồng Ether vượt trội nhờ những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cấp mạng lưới. Ảnh: Reuters.

Theo ông, triển vọng của ETF Ethereum cũng có thể tăng đáng kể nhờ sự chấp thuận của ông Gary Gensler với tư cách người đứng đầu Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

"Ether tăng với tốc độ vượt trội so với Bitcoin trong vòng ba tháng qua, nhất là kể từ đầu năm 2021. Các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chấp nhận tiền mã hóa và công nghệ Blockchain vào cuối năm ngoái. Ether mang đến cho giới đầu tư cơ hội tốt nhất, do những tin tức tích cực về việc nâng cấp mạng lưới và giá rẻ hơn Bitcoin", ông Moya giải thích thêm.

Tuy nhiên, theo ông, dù cung cấp tiềm năng tăng giá tốt nhất, Ether cũng không thể phát triển mạnh nếu Bitcoin không thành công. "Sự sụp đổ của Bitcoin có thể kéo những đồng tiền mã hóa khác đi xuống", ông cảnh báo.