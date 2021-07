Giá Bitcoin tăng mạnh

Đà tăng mạnh của Bitcoin vẫn tiếp diễn sau khi phục hồi từ mức dưới 30.000 USD/đồng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp dành sự quan tâm cho thị trường tiền mã hóa.

Theo dữ liệu của Coin Desk hôm 24/7 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin tăng 3,27% so với một ngày trước đó lên 33.695,24 USD /đồng. Giá có thời điểm áp sát ngưỡng 40.000 USD /đồng. Mức tăng đưa giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin lên 632 tỷ USD .

So với mức giá hồi đầu năm, giá Bitcoin tăng 15,22%. Các loại tiền mã hóa khác cũng đồng loạt tăng giá. Giá Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - tăng 2,62% so với một ngày trước đó lên 2.117 USD /đồng. Giá XRP và Cardano tăng lần lượt 1,58% và 1,04%.

Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa cũng tăng 2,43% so với một ngày trước đó lên 1.370 tỷ USD . Các chuyên gia nhận định giá Bitcoin tăng lên khi sự quan tâm của doanh nghiệp Mỹ ngày càng lan rộng.

Hôm 24/7, Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới - được giao dịch ở mức 33.700 USD /đồng, tăng 3,27% so với một ngày trước đó. Ảnh: Coin Desk.

Vượt qua giai đoạn khó khăn

Giá Bitcoin bật tăng sau nhiều ngày ảm đạm. Giá có thời điểm mất mốc 30.000 USD /đồng, rơi xuống mức 29.500 USD /đồng hôm 20/7. Đây là lần đầu tiên giá đồng tiền này rơi xuống dưới ngưỡng 30.000 USD /đồng sau gần 1 tháng.

Nhưng giá đã nhanh chóng bật tăng vào ngày 21/7 và đang tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. "Giá Bitcoin đang ở trong đà tăng khi sự quan tâm của các công ty Mỹ lan rộng. Một số nhà đầu tư tổ chức dự định sẽ mua hoặc đầu tư vào những tài sản kỹ thuật số trong tương lai", chuyên gia Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở tại Mỹ) giải thích với Zing.

"Giá Bitcoin liên tục được củng cố kể từ khi trở lại. Sự ủng hộ của Elon Musk và Jack Dorsey là trợ lực lớn của đồng tiền", ông nói thêm.

Tại hội nghị The B Word, tỷ phú Elon Musk thảo luận về triển vọng của Bitcoin cùng với các nhà ủng hộ khác, bao gồm bà Cathie Wood - nhà sáng lập Ark Investment Management và ông Jack Dorsey - Giám đốc điều hành Twitter Inc. và Square Inc. Vị CEO tiết lộ cá nhân ông cũng nắm giữ Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Còn Tesla và SpaceX đều sở hữu Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Giá Bitcoin biến động mạnh trong tuần qua. Giá có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 30.000 USD /đồng rồi bật tăng. Ảnh: Coin Desk.

"Tôi muốn chứng kiến Bitcoin thành công. Nếu giá lao dốc, tôi sẽ mất tiền", CEO hãng xe điện Tesla chia sẻ. "Tôi có thể pump (bơm tiền để đẩy giá lên cao) nhưng không dump (xả mạnh tay khiến giá sụt giảm)", ông nhấn mạnh.

Musk từng đẩy giá Bitcoin tăng phi mã sau khi tiết lộ hãng xe điện Tesla đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Tuy nhiên, ông bất ngờ quay lưng với Bitcoin hồi tháng 5. Nhà sáng lập Tesla tuyên bố tạm dừng chấp nhận Bitcoin vì "các vấn đề môi trường" và khiến giá đồng tiền giảm mạnh kể từ đó.

Trong bài phát biểu mới nhất, vị CEO cho biết Tesla rất có thể sẽ tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin một khi việc khai thác ít gây ảnh hưởng đến môi trường. "Có vẻ như Bitcoin đang chuyển hướng sang năng lượng tái tạo", ông nói thêm.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm

Theo Musk, năng lượng thủy điện, địa nhiệt và năng lượng hạt nhân đều có thể là những nguồn năng lượng tốt để khai thác Bitcoin.

"Vấn đề về chuyển hoạt động khai thác ra khỏi Trung Quốc và sử dụng năng lượng tái tạo của Bitcoin đang dần được giải quyết", ông Moya nhận định.

"Bitcoin dường như đã vượt qua giai đoạn khó khăn và có thể sẵn sàng chạy về mức giá 35.000 USD /đồng", ông Moya tại hãng tư vấn Oanda dự báo.

Vấn đề về chuyển hoạt động khai thác ra khỏi Trung Quốc và sử dụng năng lượng tái tạo của Bitcoin đang dần được giải quyết. Bitcoin dường như đã vượt qua giai đoạn khó khăn và có thể sẵn sàng chạy về mức giá 35.000 USD /đồng Chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (Mỹ)

Theo ông, việc các công ty khai thác Bitcoin rời khỏi Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho quá trình giảm tập trung hóa hoạt động khai thác, từ đó giúp thúc đẩy giá Bitcoin về dài hạn.

Theo giới chuyên gia, hầu hết người tham gia tiền mã hóa tin rằng kết quả dài hạn của việc dịch chuyển khỏi Trung Quốc là điều tích cực, từ việc giảm tập trung hóa sức mạnh khai thác trên toàn cầu cho đến vấn đề môi trường.

Ông Moya cũng cho rằng thị trường tiền mã hóa hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng gia tăng của doanh nghiệp Mỹ.

Vị chuyên gia trích dẫn nghiên cứu mới nhất của Fidelity Investments, chỉ ra cứ 10 tổ chức thì 7 tổ chức đang quan tâm đến việc tham gia vào tiền mã hóa.

Bà Cathie Wood - nhà sáng lập Ark Investment Management - cho rằng các công ty nên xem xét đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán, một phần như biện pháp phòng ngừa lạm phát.

Cũng tại sự kiện, Musk cho biết tài khoản ngân hàng của công ty ở châu Âu có lãi suất âm. "Điều đó khiến tôi phát điên", ông cảm thán. "Chắc chắn chúng tôi sẽ chuyển chúng vào Bitcoin", CEO Tesla tiết lộ.