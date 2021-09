Giá Bitcoin, Ether rớt mạnh

Ứng dụng Be có CEO mới

Công ty cổ phần Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be - vừa bổ nhiệm bà Vũ Hoàng Yến giữ chức tổng giám đốc Be Group kể từ ngày 8/9.