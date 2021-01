Giá biệt thự, nhà phố TP.HCM tăng gần 13%

Ở phân khúc căn hộ, TP Thủ Đức có nhiều dự án giá cao kỷ lục tuy nhiên giá bán sơ cấp chung của toàn thị trường giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất của JLL về thị trường nhà liền thổ tại TP.HCM, ghi nhận giá bán sơ cấp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số theo năm với 12,8% trong quý IV/2020.

Điều này chủ yếu là do dự án tích hợp mở bán trong năm đạt mức giá cao hơn trung bình. Tuy nhiên, so với quý trước đó, rổ hàng đã thay đổi khi một số căn giá cao trong quý trước đã được bán hết, dẫn đến mức giá có sự giảm sút nhẹ theo quý.

Giá nhà phố, biệt thự sơ cấp tại TP.HCM trong quý IV/2020 tiếp tục tăng do sụt giảm nguồn cung. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trên cùng một dự án, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng giá bán, nhờ thông tin tích cực xung quanh Covid-19 và nguồn cung tiếp tục hạn chế đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

Nhìn chung, giá bán sơ cấp trung bình vẫn ở mức cao 5.158 USD /m2 đất trong quý cuối năm 2020, mặc dù các chính sách bán hàng hấp dẫn xuất hiện từ nhiều quý trước thậm chí còn phổ biến rộng rãi hơn.

Sau một quý mở bán hơn 1.000 căn, lượng cung mới quý IV/2020 đã quay trở lại mức thấp chỉ với 131 căn. Chỉ có 2 dự án được mở bán chính thức trong quý, một trong số đó là giai đoạn cuối của dự án quy mô 20 ha ở phía Nam TP.HCM, còn lại là giai đoạn hai của một dự án nhỏ ở phía Tây.

Hai dự án đưa tổng lượng nguồn cung mới lên khoảng 2.200 căn cho cả năm 2020, thấp hơn 50% so với giai đoạn cao điểm 2016-2018 do TP vẫn còn nhiều dự án vướng pháp lý chưa thể triển khai, và hiện tại cũng không còn nhiều quỹ đất để tiếp tục phát triển các dự án nhà liền thổ.

Trong khi đó, ở phân khúc căn hộ, tình trạng khan hiếm nguồn cung tiếp tục diễn ra trong quý IV/2020 với chỉ 3.600 căn được chào bán, giảm 26% so với quý trước và tương đương so với cùng kỳ. Con số này nâng tổng lượng mở bán cả năm 2020 lên 14.700 căn, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do các vấn đề pháp lý còn tồn đọng.

Phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu nguồn cung. Riêng dự án Vinhomes Origami đóng góp 60% trong nguồn cung quý này. Cùng với nguồn cung đang cải thiện, nhu cầu mua nhà đến từ người mua ở thực và người mua đầu tư cũng tăng cao. Tổng lượng căn bán đạt 3.488 căn trong quý IV vừa qua.

JLL cũng ghi nhận tâm lý mua đầu tư dâng lên khá cao và tập trung chủ yếu ở thành phố Thủ Đức. Từ Masteri Centre Point ở phân khúc trung cấp đến The River Thủ Thiêm, The Metropole ở phân khúc hạng sang đều được săn đón và hấp thụ nhanh chóng.

Báo cáo JLL ghi nhận đa số các chủ đầu tư được đánh giá là vẫn tự tin vào chiến lược giá bán của họ do nguồn cung hạn chế và tâm lý thị trường tốt hơn. Nhiều dự án được tung ra thị trường với mức giá cao kỷ lục tại các khu vực đó, mặc dù hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn vẫn tiếp tục trong quý.

Tuy nhiên, giá bán sơ cấp trung bình đã giảm 14,3% so với cùng kỳ, xuống còn 2.475 USD /m2 trong. Sự sụt giảm này là do thay đổi trong rổ dự án khảo sát, cụ thể là Alpha City và Centennial với mức giá trên 9.000 USD /m2 tạm ngừng giao dịch.

Ngoài ra, tuy Vinhomes Origami và Akari City những dự án với mức giá cao nhất trong khu vực, vẫn thấp hơn mức giá trung bình của cùng kỳ năm trước.