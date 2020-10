Giá bất động sản công nghiệp TP.HCM tăng mạnh

Giá thuê đất công nghiệp tại TP.HCM duy trì ở mức cao nhất cả nước, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của Cushman & Wakefield Việt Nam, kinh tế Việt Nam ​​tiếp tục phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2020, với mức tăng trưởng cả năm​khoảng 2-3%, một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Nhờ ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19, Việt Nam được coi là một trong những điểm đến hàng đầu cho các công ty nước ngoài tái khởi động sản xuất. Do đó, bất động sản công nghiệp sẽ chịu ít ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Trong quý III vừa qua, phân khúc bất động sản công nghiệp ở cả Hà Nội và TP.HCM không có nguồn cung mới và thị trường khá ổn định.

Bất động sản văn phòng và công nghiệp cho thuê được đánh giá là có triển vọng tăng trưởng tốt so với các phân khúc khác của thị trường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giá thuê đất công nghiệp tại TP.HCM vẫn cao nhất cả nước, trung bình tăng 4,9% theo quý và 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là vì không có nguồn cung mới do các khu công nghiệp mở rộng đang chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó, nhu cầu về kho vận đang tăng lên cũng như ngành sản xuất đang có xu hướng sẽ tăng tốc trong năm tới trong bối cảnh làn sóng các công ty chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Tại Hà Nội, giá chào thuê trung bình ổn định so với cùng kỳ quý trước nhưng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước do giá thuê tăng tại các khu công nghiệp hiện hữu với quỹ đất cho thuê hạn chế. Hà Nội vẫn là nơi có giá thuê đất công nghiệp bình quân cao nhất trong số các tỉnh phía Bắc.

Theo ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Cushman & Wakefield Việt Nam, Việt Nam đã trải qua thời kỳ đại dịch khi hầu hết nhóm ngành kinh tế và khu vực địa lý trên cả nước đang phát triển ổn định. Chính vì vậy, ông kỳ vọng xu hướng phát triển mạnh mẽ đó sẽ tăng tốc.

"Thương mại điện tử, kho vận và công nghiệp từng phát triển nhanh chóng nhưng nay sẽ tăng trưởng nhanh hơn khi các nhà sản xuất tích cực chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các địa điểm mới cạnh tranh về chi phí như tại Việt Nam. Đại dịch đã gây áp lực lớn hơn đối với mọi hình thức bất động sản cho thuê trong ngắn hạn và những đơn vị đầu tư với năng lực vận hành và quản lý kém sẽ phải tự nâng cấp mình nếu không muốn những đối thủ mới với năng lực tốt hơn thế chỗ", ông Alex Crane bình luận thêm.

Bên cạnh đó, ông nhận định phân khúc văn phòng, đặc biệt là phân khúc bình dân và trung bình cùng với bất động sản công nghiệp sẽ vẫn là những phân khúc có triển vọng sáng nhất, ít chịu ảnh hưởng nhất bởi Covid-19 với giá thuê tiếp tục tăng lên trong những tháng cuối năm 2020.

Ở thị trường bất động sản văn phòng, TP.HCM có nguồn cung mới khoảng 6.000 m2 diện tích văn phòng, chiếm tỉ lệ 1/5 cùng kỳ năm ngoái. Đại dịch đã thúc đẩy tỷ lệ trống ở TP.HCM đến 8%, trong khi quý III/2019 chỉ có 3%, nhưng tỷ lệ trống ở Hà Nội chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận ở mức 8%. Giá thuê trung bình tiếp tục có xu hướng tăng tại TP.HCM, tăng 1% so với cùng kỳ 2019 và 4% so với năm 2019 do chủ thuê vẫn chưa giảm giá vì nhu cầu thuê vẫn tăng mạnh.

Xu hướng tăng này dự kiến tiếp diễn trong ngắn hạn và trung hạn. Tại Hà Nội, giá chào thuê trung bình vẫn ổn định trong quý nhưng tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá thuê cao hơn ở phân khúc hạng A. Giá thuê ở cả hai hạng A và B ​dự kiến ổn định hoặc có khả năng giảm nhẹ do cạnh tranh gia tăng. Tỷ lệ lấp đầy nói chung duy trì ở mức tốt, xấp xỉ 92% tại TP.HCM và Hà Nội.