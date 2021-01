Giá bán Honda Lead giảm nhẹ trước Tết Nguyên đán

Giá bán của Honda Lead tại TP.HCM đang chênh lệch với mức đề xuất 1,2-1,9 triệu đồng.

Khác với nhiều mẫu xe Honda khác có xu hướng tăng giá trước dịp Tết Nguyên đán, dòng xe ga Lead lại được nhiều đại lý tại TP.HCM giảm giá bán so với tháng trước. Tình trạng này khá hiếm gặp, đặc biệt với mẫu xe ga thuộc nhóm đắt tiền được nhiều người lựa chọn như Lead.

Honda Việt Nam đề xuất giá bán của "Ninja" Lead từ 38,3 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 40,3 triệu đồng cho bản Cao cấp, bản Đen mờ có mức giá 43,4 triệu đồng.

Cửa hàng bán xe Honda trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) hiện bán Honda Lead với mức giá 39,5-43,4 triệu đồng. Cụ thể, bản Tiêu chuẩn và Cao cấp lần lượt có giá 39,5 triệu và 41,5 triệu đồng, bản Đen mờ có giá 43,4 triệu đồng.

So với đầu tháng, giá bán thực tế của Honda Lead đã giảm nhẹ, bản Tiêu chuẩn giảm 200.000 đồng, bản Đen mờ giảm 500.000 đồng. Riêng bản Cao cấp vẫn được giữ nguyên giá bán.

So với giá đề xuất, mức giá tại cửa hàng này cao hơn 1,2-1,9 triệu đồng. Hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp cùng đắt hơn giá đề xuất 1,2 triệu đồng, trong khi bản Đen mờ bị đội giá cao nhất, lên đến 1,9 triệu đồng.

Liên hệ với một HEAD tại huyện Châu Thành (Long An), nhân viên cửa hàng cho biết giá bán khởi điểm của Honda Lead là 40 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, bản Cao cấp là 42 triệu đồng và bản Đen mờ là 43 triệu đồng.

Mức giá tại cửa hàng ở Long An cao hơn giá đề xuất của Honda 1,5-1,7 triệu đồng. So với giá bán tại TP.HCM, cửa hàng ở Long An cũng đang bán Lead Đen mờ rẻ hơn 400.000 đồng, trong khi 2 bản còn lại đắt hơn 500.000 đồng. Tại Hà Nội, giá Honda Lead cũng giảm nhẹ so với thời điểm cuối năm 2020.

Honda Lead là dòng xe tay ga được nhiều người cân nhắc trong tầm giá 40 triệu đồng. Trong cùng tầm giá, Yamaha Grande là đối thủ trực tiếp của "Ninja" Lead. Mẫu xe đến từ Yamaha nổi bật hơn về kiểu dáng trẻ trung lẫn công nghệ, tuy nhiên Honda Lead vẫn được nhiều người lựa chọn hơn nhờ tính thực dụng cao.