Ghi chú của hành khách trên máy bay gặp nạn gây xúc động ở Trung Quốc

Bức ảnh chụp ghi chú viết tay của một hành khách trên chuyến bay MU5735 của hãng China Eastern gặp nạn hồi đầu tuần đã gây xúc động với người Trung Quốc.

Ghi chú miêu tả mặt dây chuyền ngọc thạch - thường được đính vào trang sức - biểu tượng cho “bình an, may mắn và an toàn” trong văn hóa Trung Quốc. Ghi chú được cho là của hành khách tên Xiang, 20 tuổi, theo Thepaper.

“Bùa may mắn bằng ngọc thạch tượng trưng cho mong ước cả năm bình an, sống lâu và khỏe mạnh”, Xiang viết.

Kể từ khi tai nạn xảy ra, cha mẹ của Xiang vẫn không tin rằng con gái mình đã qua đời. Họ liên tục nhắn tin vào tài khoản mạng xã hội của Xiang, với hy vọng mong manh con gái mình có thể quay lại, theo South China Morning Post.

“Chính quyền đã tìm thấy hộp đen, do vậy con gái chúng tôi sẽ sớm được tìm thấy thôi. Cha mẹ rất nhớ con, con gái à. Làm ơn hãy trở về sớm nhất có thể”, cha mẹ của Xiang nói.

Xiang là một nhân viên bán hàng online, đang trên chuyến bay MU5735 đến Quảng Châu để tổ chức sự kiện trực tuyến bán các trang sức bằng ngọc thạch.

Mảnh ghi chú về mặt dây chuyền ngọc thạch của Xiang. Ảnh: CN Hubei.

Những nhân viên bán đồ trang sức cho biết mảnh ghi chú này có thể được Xiang dùng để chuẩn bị nói trong sự kiện, vì từ ngữ trong ghi chú thường được dùng để bán ngọc thạch trên truyền hình và trực tuyến.

1h sáng trong ngày xảy ra tai nạn (21/3), Xiang đã đăng tải video bản thân lên mạng xã hội, vẫn tươi cười, với dòng chữ “love you” trên mặt - một trào lưu tại Trung Quốc.

Máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 từ Côn Minh tới Quảng Châu chở 132 người, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn, gặp nạn hôm 21/3 khi bay qua khu vực Quảng Tây, Trung Quốc.

Nhiều hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã tiến hành từ ngày xảy ra tai nạn, nhưng đến nay chưa tìm được người sống sót.

Đội tìm kiếm hôm 23/3 đã phát hiện hộp đen của máy bay chứa dữ liệu ghi âm buồng lái và đã đem đến phòng nghiên cứu tại Bắc Kinh để giải mã và phân tích.