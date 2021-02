Ghé An Giang mùa lúa chín

Mùa lúa chín vụ cuối năm là thời điểm đẹp để ghé An Giang. Mảnh đất miền Tây luôn hấp dẫn du khách bởi vẻ bình dị, thân thuộc.

Mùa gặt cuối năm

Mảnh đất Tây Nam Bộ luôn được các tín đồ mê xê dịch đánh dấu ưu tiên trên bản đồ du lịch. An Giang thu hút nhờ vẻ đẹp yên bình của những cánh đồng thốt nốt nhuộm nắng chiều vàng ươm, đồng lúa chín thẳng cánh cò bay vào vụ gặt cuối cùng của năm. Góc nào ở An Giang cũng đẹp bình dị, dễ khiến những đôi chân thích lang thang phải lòng. Một trong những địa điểm du khách thưởng ghé thăm khi du lịch An Giang ngắn ngày là Tri Tôn. Dành 2 ngày 1 đêm, bạn có thể thăm thú, cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp của miền đất này.

2 ngày 1 đêm khám phá Tri Tôn

Mình xuất phát từ Cần Thơ, có mặt ở Tri Tôn lúc 17h. Điểm đến đầu tiên mình ghé thăm là cây thốt nốt trái tim nổi tiếng. Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp ở An Giang. Buổi tối, mình đi ăn bánh canh trên đường Trần Hưng Đạo, checkin khách sạn, dạo chơi quanh thị trấn và chuẩn bị cho ngày kế tiếp. Buổi sáng ngày thứ 2, mình lên đường đi ngắm bình minh trên hồ Tà Pạ. Mình dành cả buổi sáng để dạo chơi, chụp hình những cánh đồng lúa chín vào vụ gặt, ngắm cánh đồng thốt nốt nhuộm nắng, tham quan núi Tô, check-in cổng trời Tri Tôn, thăm một vài ngôi chùa cổ kính. Chỉ cần dành một buổi sáng chạy xe, bạn có thể khám phá được rất nhiều địa điểm quanh thị trấn Tri Tôn. 13h30, mình chuẩn bị hành lý và về lại Cần Thơ, kết thúc chuyến du hí ngắm lúa cuối năm tại An Giang.