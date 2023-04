Gerard Pique bù đắp cho bạn gái mới

Cầu thủ 37 tuổi và tình mới Clara Chia bị bắt gặp tay trong tay tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển Dubai. Trong đoạn video được fan đăng lên mạng xã hội, người đẹp 24 tuổi tỏ ra rất hạnh phúc khi nắm trong tay hai bông hồng đỏ thắm được bạn trai tặng.

Pique dẫn bạn gái sang UAE du lịch nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 của cô nàng. Cặp đôi đang ở trong giai đoạn mặn nồng và liên tục thể hiện tình cảm. Tuy nhiên cả hai vẫn tỏ ra khá kín đáo. Khi bà mẹ dẫn con trai tới xin chụp ảnh chung với Pique, cựu trung vệ Barcelona cũng lịch sự từ chối.

Đây là kỳ nghỉ cùng nhau đầu tiên của đôi bạn trẻ kể từ khi công khai hẹn hò từ tháng 1 năm nay. Nhưng điều trớ trêu là Dubai, địa điểm cặp đôi chọn cho chuyến đi này lại chính là nơi Shakira dẫn các con tới trong dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Dù vậy, Pique không có nhiều thời gian bên bạn gái. Cựu trung vệ sẽ sớm phải quay lại Tây Ban Nha để sang Miami, Mỹ thăm con. Theo thỏa thuận với Shakira, Pique được ở bên các con 10 ngày mỗi tháng. Dự kiến, Pique sẽ tới Mỹ thăm con và trở về Tây Ban Nha vào đầu tháng 5.

Trước đó, Shakira đưa theo hai con rời Barcelona để bắt đầu hành trình mới vào tháng 4, khi đó, cô nàng nói rằng bộ ba đang "bắt đầu một chương mới trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc". Hiện nữ ca sĩ người Colombia đang nhanh chóng ổn định cuộc sống tại Miami cùng hai con trai. Cô nàng vẫn đang tích cực tìm nhà trong các khu phố giàu có ở Florida.

