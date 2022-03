Gen Z và hành trình chinh phục IELTS 8.0+

Với Bích Khuê, Hoàng Anh, Hồng Ngân hay Tuyết Mai, hành trình chinh phục IELTS 8.0 không chỉ là việc dung nạp kiến thức, mà còn đòi hỏi ý chí, niềm tin và những nỗ lực lớn lao ấy.

Với Bích Khuê, Hoàng Anh, Hồng Ngân hay Tuyết Mai, hành trình chinh phục IELTS 8.0 không chỉ là việc dung nạp kiến thức. Quá trình đòi hỏi ý chí, niềm tin, nỗ lực lớn lao ấy còn là cách những người trẻ thể hiện bản lĩnh.

Henry Ford - cha đẻ ngành sản xuất ôtô hiện đại - từng nói: “Dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể làm được, điều đó đều chính xác”. Hiểu nôm na, điều duy nhất ngăn cản mỗi người chạm đến ước mơ không phải năng lực, mà là suy nghĩ “không thể làm được”.

Gặp nhau tại The Forum Center với cùng mục tiêu đạt IELTS 8.0, 4 bạn trẻ Bích Khuê, Hoàng Anh, Hồng Ngân và Tuyết Mai đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, trước khi biến ước mơ thành hiện thực. Non nớt ở tuổi đời nhưng già dặn ở “tuổi IELTS”, trái ngọt mà 4 cô, cậu học trò Gen Z đạt được là kết quả từ nỗ lực cá nhân, trong đó không thể thiếu những bí quyết riêng độc nhất.

Vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thông minh với nụ cười tươi luôn thường trực, Dương Thị Tuyết Mai (17 tuổi, Thanh Hóa) tạo thiện cảm cho người đối diện ngay lần gặp đầu. Cô gái nhỏ khiến nhiều người bất ngờ hơn khi sở hữu bảng thành tích ấn tượng: Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh lớp 11 và 12, điểm IELTS 8.0.

Có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ, nhưng Mai cho biết bản thân không có xuất phát điểm tốt khi bắt đầu luyện thi IELTS. Điểm thi đầu vào chỉ đạt 6.5, thời gian ôn luyện gấp gáp trong vỏn vẹn 6 tháng, cùng lịch học cuối cấp bận rộn và các hoạt động ngoại khóa trên trường, mục tiêu IELTS 8.0 đôi khi trở thành áp lực với cô gái trẻ.

Tuy nhiên, Tuyết Mai không nản chí mà tự xây dựng thói quen tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên để trau dồi 4 kỹ năng, đặc biệt phần nghe còn yếu. “Kỹ năng nghe trong các lần luyện đề của mình chỉ giao động 7.0-8.0, thậm chí là 5.5 trong lần thi đầu vào. Để khắc phục, mình tham gia các tiết luyện nghe tự do hoặc luyện qua tài liệu trên classroom, ngoài ra, mình cũng xem YouTube và nghe nhạc tiếng Anh thường xuyên”, Tuyết Mai chia sẻ.

Với Nguyễn Lê Bích Khuê (17 tuổi, Vũng Tàu), chặng đường chinh phục IELTS 8.0 lại nhiều gian nan hơn. Có kiến thức tiếng Anh căn bản, thông dụng khi học tại trường, Khuê gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu đề khi tiếp xúc ngôn ngữ học thuật (academic) của các bài IELTS. Cô cũng gặp trở ngại trong cách hành văn và triển khai ý bằng tiếng Anh, do vẫn giữ lối tư duy bẳng tiếng Việt. Áp lực về việc cải thiện từ vựng, khả năng nghe, đọc cũng như lượng bài vở năm học cuối cấp khiến Bích Khuê từng rất lo lắng.

Không muốn công sức một năm ôn luyện “đổ sông đổ bể”, Khuê nghiêm túc nhìn nhận lại quá trình học và hiểu rằng để đạt điểm số cao, không thể học vẹt hay học mẹo, mà cần sự trau dồi liên tục.

“Mình hay đọc báo nước ngoài để rèn kỹ năng đọc, tìm nghe các nội dung giải trí yêu thích để luyện nghe, bắt chước ngữ điệu các nhân vật trong phim trò chuyện với thầy cô, bạn bè để cải thiện kỹ năng nói. Với kỹ năng yếu nhất là viết, mình đã luyện tập rất nhiều bài từ task 1 đến task 2, không chỉ ở cách viết mà còn là sắp xếp ý sao cho logic và dễ hiểu, cũng như nắm được những bước chính để viết cho mỗi bài”, Bích Khuê cho biết.

Tương tự Bích Khuê, Hoàng Anh và Hồng Ngân - học sinh lớp 12AV1 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, vũng Tàu - cũng nhận định kỹ năng viết khiến cả 2 gặp nhiều khó khăn nhất trên hành trình chinh phục IELTS 8.0.

Cách để vượt qua khó khăn tốt nhất là đối diện, và Hoàng Anh chọn cách viết bài thường xuyên để quen với áp lực thời gian khi thi. Chàng trai cũng đi xin các đánh giá, phản hồi từ thầy cô hoặc bạn bè để có thể cải thiện những điểm yếu hoặc nội dung chưa nắm bắt được. Hoàng Anh bày tỏ: “Trên hành trình chinh phục IELTS, bạn cần nhận biết điểm yếu và từ đấy tìm ra giải pháp cho bản thân. Vấn đề sẽ dễ tiếp cận hơn khi bạn thất sự hiểu nó”.

Còn với Hồng Ngân, việc có nhiều bạn bè đạt IELTS 8.0+ khiến cô gái trẻ gặp nhiều áp lực và từng chùn bước. Được học tiếng Anh từ nhỏ do mẹ là giáo viên Anh cấp 2, nhưng Ngân tự nhìn nhận bản thân có điểm luyện đề không ổn định, kỹ năng viết yếu do thiếu ý tưởng và tự ti về từ vựng. Để khắc phục hạn chế này, cô quyết tâm thực hiện một kế hoạch bài bản.

Theo đó, Ngân tìm các đề tài hứng thú để luyện viết, đọc các trang tin, blog bằng tiếng Anh hay trao đổi, bàn luận những vấn đề thường ngày cùng thầy cô, bạn bè bằng tiếng Anh. Không chỉ kỹ năng viết, 3 kỹ năng còn lại của IELTS theo đó cũng được cải thiện.

Quá trình tự học có thể bị chệch hướng hoặc khó đạt hiệu quả tối ưu, nếu mỗi cô, cậu học trò nhỏ thiếu đi sự dẫn dắt, chỉ dạy của những thầy cô giáo có tâm, giàu chuyên môn hay một môi trường học tập sôi nổi, nhiều động lực. Đó cũng là lý do Bích Khuê, Hoàng Anh, Hồng Ngân và Tuyết Mai có cùng đích đến là The Forum Center khi chinh phục mục tiêu IELTS 8.0.

Bích Khuê chia sẻ: “Trong quá trình chinh phục IELTS, mình có đi học ở vài trung tâm nhưng cảm thấy không cải thiện được trình độ. Việc thầy cô quyết định kỹ năng cần theo học khiến mình cảm thấy bị thụ động, chỉ nghe giảng rồi chép theo mà không tự học. Sau đó, mình được một người bạn giới thiệu về The Forum và quá trình học IELTS đã sang một chương mới”.

Ấn tượng từ các buổi học thử ở The Forum Center, Khuê cho biết bản thân đã quyết định chọn nơi này để gắn bó và luyện thi khi thấy các học viên được thực hành nhiều với đề thi thật, thay vì học lý thuyết suông. Sau khi làm đề, các thầy cô tại trung tâm cũng sửa bài và giải thích khá kỹ càng, đảm bảo kiến thức được truyền tải đầy đủ, sâu sát.

Trong quá trình học, The Forum Center cũng đồng hành và giúp cô gái nhỏ cải thiện đáng kể kỹ năng viết. Với cách viết trực tiếp trước lớp để giảng dạy, trung tâm giúp các học viên như Khuê học được cách sáng tạo, hành văn mạch lạc, nhớ từ vựng liên quan đến bài hay công thức chung cho từng dạng bài. “Nhờ đó, tôi tìm ra được điểm yếu hay những chỗ mình còn mơ hồ trong kỹ năng viết để cải thiện”, Bích Khuê bày tỏ.

Với Tuyết Mai, lý do cô tìm đến The Forum Center là chứng kiến thành tích xuất sắc của 2 người bạn cùng lớp đã theo học trung tâm và đạt điểm số IELTS ấn tượng. Ôm hy vọng về việc sẽ có định hướng học tập đúng đắn, đặc biệt là cải thiện được kỹ năng nghe còn yếu, Mai nhận trái ngọt sau nhiều tháng đồng hành cùng các thầy cô, bạn bè tại trung tâm.

Nếu trước kia, kỹ năng nghe luôn là nỗi ám ảnh của cô học trò mỗi khi làm bài kiểm tra tiếng Anh, thì sau thời gian học tại The Forum, cô học được cách lọc hiểu ý và bắt nhịp nội dung của người nói một cách hiệu quả. “Kỹ năng nghe không còn là nỗi sợ của mình nữa. Kết quả thi mới nhất, mình đã đạt điểm tuyệt đối 9.0 cho phần nghe”, Tuyết Mai tự hào nói.

Đạt điểm số ấn tượng, Mai cho biết không thể bỏ qua sự góp sức từ các tiết học tự do của trung tâm. Các tiết học tự do diễn ra mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Đây là điều mà cô học trò nhỏ rất trân trọng. Tuyết Mai bày tỏ: “Kể cả ngày nghỉ, các anh chị học vụ và giáo viên đều không ngại cung cấp thông tin, giảng dạy. Tôi để ý cả 4 kỹ năng được chia đều cho cả tuần, với nhiều giáo viên phụ trách khác nhau, vì vậy tôi có cơ hội luyện tập đều đặn”.

Theo Mai, việc tận dụng thời gian tham gia các tiết tự do để nâng cao trình độ đã mang đến hiệu quả rõ rệt cho cô trong suốt 2 tháng hè và thấy được hiệu quả rõ rệt: “Các tiết tự do cho kỹ năng nói rất cần được quan tâm, vì đòi hỏi sự tự tin và luyện tập nhiều nên các tiết tự do là môi trường hoàn hảo để chuẩn bị cho kỳ thi thật”.

Cũng lựa chọn The Forum Center bởi môi trường học tập linh hoạt, năng động và đầu ra chất lượng, Hoàng Anh, Hồng Ngân cho biết trung tâm đã giúp cải thiện kỹ năng viết của cả hai. Theo Hoàng Anh, quá trình học tại trung tâm giúp cậu rèn khả năng tổng hợp và chắt lọc thông tin, phương pháp, cấu trúc làm bài tối ưu, cùng kiến thức cần thiết để đạt được các tiêu chí chấm trong IELTS. Cùng với đó, sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm từ phòng giáo vụ và các giảng viên giúp Hoàng Anh, Hồng Ngân yên tâm chinh phục mục tiêu.

Video The Forum Center - phỏng vấn các thí sinh IELTS 8.0+ Với Bích Khuê, Hoàng Anh, Hồng Ngân hay Tuyết Mai, hành trình chinh phục IELTS 8.0 không chỉ là việc dung nạp kiến thức, mà còn đòi hỏi ý chí, niềm tin và những nỗ lực lớn lao ấy.

Học tập không phải quá trình một sớm một chiều, mà là hành trình tích lũy kiến thức, xây dựng tư duy lâu dài, với chiến lược và mục tiêu cụ thể. Đó cũng là lý do The Forum Center không chỉ là nơi dạy và học thông thường. Trung tâm này tạo ra một cộng đồng sinh hoạt chung gắn kết, truyền động lực và khơi gợi tinh thần tự học, niềm yêu thích với tiếng Anh cho các học viên. Và những cột mốc IELTS 8.0 hay cao hơn thế nữa sẽ tiếp tục được chinh phục, nhờ sự đồng hành tận tâm như thế.