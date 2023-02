Gen Z quan tâm đến thế giới nội tâm nhiều hơn trước

Theo Nguyễn Đoàn Minh Thư, tác giả sách "Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều", giới trẻ hiện đại dễ thấy cô đơn và lạc lõng trong một xã hội đa chiều và phức tạp hơn.

Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều ra mắt và lập tức trở thành tác phẩm bán chạy, với hàng nghìn bản sách bán ra và được in nối liên tục. Cuốn sách được giới trẻ đón đọc vì nội dung chân thành, dễ đồng cảm, chạm được vào những suy nghĩ, cảm xúc phức tạp của gen Z.

Ít ai biết tác giả của Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều là một nữ sinh trẻ gen Z. Nguyễn Đoàn Minh Thư sinh năm 2000, tại TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tâm lý tại Đại học East Anglia và hiện làm thực tập sinh tư vấn tâm lý cho Bộ Y tế Anh (National Health Service).

Trả lời phỏng vấn của Zing, Nguyễn Đoàn Minh Thư chia sẻ câu chuyện viết sách từ chính trải nghiệm của mình và tầm quan trọng của tâm lý học. Cô cho rằng chúng ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi chúng ta hiểu chính mình.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm đến sức khỏe tâm lý

- Bạn viết "Hành tinh của kẻ nghĩ nhiều" trong hoàn cảnh nào?

- Mình đã bắt tay viết Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều sau khi tốt nghiệp đại học và bất ngờ giật mình trăn trở trong trạng thái tìm việc, thất nghiệp, chuyển nhà, chới với không biết phải làm gì tiếp theo và mất phương hướng khi rời khỏi vùng an toàn là ghế nhà trường và sự hỗ trợ tài chính từ ba mẹ.

Sách Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Ảnh: Bloom Books.

Giai đoạn mình viết Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều cũng là lúc mình hoang mang và lạc lõng nhất khi chập chững ở ngưỡng cửa của thế giới người lớn - một cảm giác và giai đoạn mà mình nghĩ rằng người trẻ nào cũng từng trải qua. Đó cũng là thời gian podcast Amateur Psychology - Tay mơ học đời bằng tâm lý học đã có được số lượng người nghe nhất định và sự ủng hộ từ các bạn thính giả.

Trong giai đoạn khó khăn đó, mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn cảm ơn và chia sẻ về những giá trị các bạn tìm thấy và đồng cảm khi nghe podcast của mình. Mình cảm thấy đây là một thời điểm một thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" để xuất bản sách khi mà ngày càng có nhiều người quan tâm đến sức khỏe tâm lý. Điều này đã cho mình động lực hoàn thiện Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều.

- Bạn đã xây dựng nội dung cho cuốn sách như thế nào?

- Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều lấy trọng tâm là tự sự trong thế giới đơn thể của một người trẻ đang bước ra thế giới.

Người trẻ này lạc lối, chơi vơi và không thể nhìn thấy phương hướng để họ có thể lưu thông trong một xã hội nhiều biến động và phức tạp. Vậy nên người trẻ này đã chọn cách học hiểu về thế giới - lấy tâm điểm khởi đầu là nội tâm của chính họ (trình bày trong Phần 1 - Cái tôi không hoàn hảo) để rồi vươn mình ra đặt câu hỏi về những mối quan hệ thân mật, gần gũi nhất với trái tim của họ, những nhân tố cấu thành và định hình nhân dạng của họ là gia đình, tình bạn và tình yêu (trong Phần 2 - Tôi là tạo phẩm của cha mẹ và Phần 3 - Họ không thể ngừng nói về tình yêu). Cuối cùng, họ vươn xa hơn khỏi những sự thân mật và vòng tròn nhỏ bé của những mối quan hệ gần gũi để học hiểu về xã hội và cách vận hành của thế giới (Phần 4 - Ugh… Giao tiếp xã hội).

Đó là cách mà mình đã bắt tay xây dựng nội dung của Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều khi góp nhặt và biên tập những nội dung mình đã xây dựng từ Amateur Psychology. Mình nghĩ rằng quá trình phát triển của podcast, qua các tập phát sóng theo thứ tự của Amateur Psychology, cũng phản chiếu rất nhiều quá trình phát triển của chính mình trên phương diện một con người, một cá thể, một người trẻ, đồng thời phản chiếu hành trình mà Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều dẫn dắt người đọc đi qua.

- Trước khi trở thành tác giả sách, bạn còn làm podcast và mở trang review sách. Làm podcast và review sách có đem lại cho bạn thu nhập và đâu là động lực để bạn duy trì các kênh này?

- Qua podcast và trang instagram review sách của mình là maroisreading, mình đã kiếm được một nguồn thu nhập nhỏ - chủ yếu từ sự đóng góp xuất phát từ niềm yêu thích của các bạn thính giả, một điều mình rất biết ơn. Vậy nên động lực làm việc và xây dựng nội dung cũng như viết sách của mình đều bắt nguồn từ sự ủng hộ của mọi người qua những dòng tin nhắn thân mật chia sẻ, yếu đuối thổ lộ và thật lòng cảm ơn từ mọi người.

Trong thời gian làm podcast, mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn các bạn thính giả. Các bạn ghi nhận công sức và giá trị của nội dung của mình, đồng thời kể mình nghe rất nhiều câu chuyện cá nhân và hành trình chữa lành mà Amateur Psychology đã có vinh dự là một phần trong đó.

Mình mong có thể gửi lời cảm ơn đến các bạn theo dõi và ủng hộ Amateur Psychology qua bài phỏng vấn này. Các bạn là lý do Amateur Psychology tiếp tục phát triển bền vững, lý do Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều ra đời và lý do mình không ngừng nghỉ theo đuổi giấc mơ tâm lý học.

Khao khát lùi lại để nhìn nhận và tìm hiểu về sự thật sâu bên trong mỗi cá nhân

- Bạn bắt đầu quan tâm đến tâm lý học từ khi nào?

- Mình tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý năm 2021 và đang trong những ngày cuối cùng của khóa huấn luyện trở thành tư vấn tâm lý viên (Psychological Wellbeing Practitioner) tại Anh. Mình cho rằng chúng ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi chúng ta hiểu chính mình và tâm lý học chính là chìa khóa dẫn đến điều đó. Thông qua việc hiểu về chính mình, ta có thể mở lòng để học và hiểu về người khác, về thế giới.

Tác giả trẻ Nguyễn Đoàn Minh Thư. Ảnh: NVCC.

Mình cũng nhận được rất nhiều cảm hứng và sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là ba mẹ mình, những người đã thôi thúc trong mình động lực để học về sức khỏe tâm lý và thắp lên ngọn lửa khao khát cống hiến. Mình mong có thể xây dựng một hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm lý nơi mọi người có thể tiếp cận đến kiến thức và tìm sự giúp đỡ khi cảm thấy chênh vênh hay trải qua những cảm giác bất ổn trong thế giới hiện đại.

Công việc hiện tại của mình, đặc biệt là việc tiếp xúc với các bệnh nhân, cũng truyền cho mình rất nhiều năng lượng tích cực và dạy cho mình về cách chúng ta có thể dùng tâm lý học trị liệu để chữa lành. Từ đó mà tâm lý học đã trở thành trọng tâm không chỉ trong công việc, sự nghiệp mà còn trong cuộc sống của cá nhân mình.

- "Hành tinh của kẻ nghĩ nhiều" đã trở thành sách bán chạy, được người trẻ yêu thích. Cảm xúc của bạn ra sao trước sự đón nhận của độc giả?

- Vì đây là quyển sách đầu tay của mình, mình thực sự cảm thấy rất bất ngờ và biết ơn về sự đón nhận của mọi người. Khi những bản in đầu tiên được ra đời, mình đã không lường trước rằng sách sẽ được in nối thêm nhiều lần sau như vậy.

Mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tâm lý một cách sâu sắc và mong muốn cải thiện chất lượng sống, xây dựng và phát triển bản thân một cách toàn diện qua việc chữa lành những tổn thương tâm lý. Nguyễn Đoàn Minh Thư

Mình viết sách đúng vào một thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khoẻ tâm lý một cách sâu sắc và mong muốn cải thiện chất lượng sống cũng như xây dựng và phát triển bản thân một cách toàn diện qua việc chữa lành những tổn thương tâm lý. Đây cũng là điều mà mình nghĩ rằng đã giúp Amateur Psychology lúc đó có sự may mắn được đón nhận từ các bạn thính giả. Để rồi Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều đã ra đời và cũng nhận được sự đồng cảm tương tự.

- Bạn có cho rằng giới trẻ hiện đại quan tâm đến thế giới nội tâm hơn thế hệ trước?

- Mình nghĩ đây là một điều tất nhiên. Trong thế giới hiện đại khi nhu cầu vật chất được tiện nghi hoá, tương tác của con người với công nghệ lấn át cả tương tác giữa con người với nhau. Chúng ta cô đơn và lạc lõng khi chới với định nghĩa chính mình trong một xã hội đa chiều và phức tạp hơn thế hệ trước. Đó là lý do nhiều người trong chúng ta khao khát lùi lại để nhìn nhận và tìm hiểu về sự thật sâu bên trong mỗi cá nhân - và mình nghĩ đó cũng là mục đích và tính chất của tâm lý học.

- Thành công ngay từ cuốn sách đầu tiên, bạn có mong muốn theo đuổi nghiệp viết chuyên nghiệp?

- Bởi chuyên ngành của mình là tâm lý học, mình có quyết tâm theo đuổi ngành tâm lý đến cấp độ chuyên môn cao nhất. Trong hành trình theo đuổi ước mơ, mình mong muốn có thể tiếp tục sáng tạo và lan toả những nội dung về tâm lý qua các văn hoá phẩm mạng cũng như những sản phẩm truyền thông truyền thống như sách giấy để mang đến giá trị cho cộng đồng hơn là mục đích được nhìn nhận là một người viết chuyên nghiệp.

Mình không ngại là một tay mơ học tâm lý, học đời và học viết trong suốt tuổi trẻ quý giá ngắn ngủi. Hãy luôn mở lòng để học về chính bạn và thế giới cũng là thông điệp mình mong có thể gửi gắm đến tất cả các bạn nghe Amateur Psychology và đọc Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều.