Gen Z ‘giải ngố’ ngành lập trình với trại hè kỹ năng tương lai

Tham gia trại hè "Kỹ năng tương lai New Zealand 2022", học sinh thỏa sức tìm hiểu kỹ năng lập trình, đồng thời nhận “combo” trải nghiệm giá trị: Học - chơi, giao lưu - kết bạn.

Gần 100 học sinh trung học từ 19 đội dự thi trên toàn quốc vừa trải qua những ngày hội lập trình bổ ích tại Hà Nội và TP.HCM.

Sân chơi do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức giúp mở ra góc nhìn mới về lĩnh vực khoa học máy tính, đồng thời nâng cao khả năng tư duy logic và kỹ năng lập trình cho học sinh dưới sự dìu dắt của giáo viên Code Avengers.

Thấu hiểu nhau qua hoạt động giao lưu Khởi động trại hè, các nhóm tham gia phần giới thiệu bản thân và giao lưu kiến thức. Vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, các đội thi từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã mạnh dạn chia sẻ thế mạnh, đồng thời tìm thấy sự đồng điệu trong đam mê “coding” và mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trải nghiệm những điều mới. Không ít bạn nhỏ tạo nên sự bất ngờ cho đồng đội và ban tổ chức nhờ loạt slogan ấn tượng.

Trò chơi khởi động thú vị “làm nóng" tinh thần Sau phần giới thiệu, các học sinh bước vào thử thách đầu tiên: Thiết kế trang Wikipedia tương lai của chính mình. Thông qua trò chơi, các bạn nhỏ hình dung về hình ảnh của bản thân và mô tả ước mơ, mục tiêu hướng đến. Phần minigame này được tận dụng làm bài tập coding về thiết kế website trong bài học tiếp theo của chương trình.

Nâng trình “coding” dưới sự hướng dẫn trực tuyến và trực tiếp Được thiết kế với nguyên tắc "Ai cũng có thể học lập trình", nền tảng Code Avengers mở ra cơ hội để học sinh khám phá các lĩnh vực của công nghệ máy tính như Trình bày dữ liệu (Data presentation), Lập trình (Programming), Tư duy máy tính (Computational thinking), Hệ thống số (Digital systems), Thuật toán (Algorithms)... Các em được giáo viên từ Code Avengers - công ty công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu của New Zealand - hướng dẫn từ xa, cũng như đội ngũ giáo viên người Việt hỗ trợ trực tiếp. Nhờ đó, học sinh hiểu thêm về lĩnh vực công nghệ máy tính và có thể tự sáng tạo sản phẩm công nghệ theo sở thích.

Được truyền cảm hứng về lập trình “Trong quá trình vượt thử thách Code Avengers, em gặp một số khó khăn. Nhờ sự hướng dẫn trực tiếp của thầy cô nên em giải quyết rất nhanh. Coding vì thế cũng đơn giản hơn”, Bùi Huỳnh Tú Vy (lớp 6B, trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan) hào hứng. Tham gia trại hè, nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô hướng dẫn, Tú Vy thú nhận hứng thú và yêu lập trình hơn, đồng thời “cảm thấy IT không khó như tưởng tượng”.

Học mà chơi cùng “quiz and hack” Sau những giờ học coding, các IT nhí được thư giãn với bài “test” nhanh kiến thức liên quan đến lập trình. Để vượt thử thách IQ với loạt câu hỏi dạng trắc nghiệm nhanh, bao quát kiến thức về lập trình, thời gian làm bài gấp rút, học sinh cần nắm chắc kiến thức, đồng thời có kỹ năng làm bài tốt. Việc tạo không khí chơi mà học, học mà chơi bằng hình thức hỏi đáp trực tuyến vừa mang đến sự hào hứng, vừa giúp các em ôn tập nhanh kiến thức.

Thử thách lập trình sau một ngày làm “ITer” Hòa mình vào trại hè, ngoài việc học hỏi thêm kiến ​​thức coding, tự tạo ra sản phẩm công nghệ, học sinh còn được rèn kỹ năng mềm (làm việc nhóm, thuyết trình). Sau khi có kiến thức cơ bản về lập trình, các đội nhận được bài tập về nhà: Tự thiết kế website với chủ đề “Hình mẫu lý tưởng mà bạn hướng đến trong tương lai”. Thông qua kết quả đánh giá bài tập, 6 đội thi xuất sắc sẽ thuyết trình dự án trước hội đồng ban giám khảo và nhận cơ hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.