Gemma Chan trở thành nữ chính của ngoại truyện ‘Crazy Rich Asians’

‘Doctor Strange 2’ - khi các siêu anh hùng đối đầu

Bom tấn “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” có công thức cũ nhưng vẫn được làm mới nhờ pha trộn yếu tố kinh dị qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn Sam Raimi.