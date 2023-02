Gelex lên tiếng trước loạt tin đồn

Công ty CP Tập đoàn Gelex (GEX) vừa lên tiếng bác bỏ các thông tin thất thiệt thời gian qua và khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng.

Tập đoàn này cho rằng đây là những hành vi có dấu hiệu của tội vu khống, thao túng, lũng đoạn thị trường. Ảnh: T.L.

Cụ thể, Gelex cho biết trên mạng xã hội thời gian qua có lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến tập đoàn. Những thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, tâm lý nhà đầu tư, khách hàng cũng như xâm phạm quyền lợi của các cổ đông.

Doanh nghiệp này nhấn mạnh luôn coi trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Và với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn, Gelex cam đoan thực hiện công bố kịp thời và đầy đủ mọi thông tin chính thống theo quy định.

Do vậy, việc đưa thông tin không đúng sự thật về Gelex được coi là hành vi có dấu hiệu của tội vu khống, thao túng thị trường, gây lũng đoạn, mất an ninh an toàn thị trường.

“Chúng tôi kịch liệt phản đối những hành vi này. Nguồn gốc, mục đích của các tin đồn thất thiệt này cần phải được điều tra làm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Gelex nói chung và các cổ đông, các nhà đầu tư nói riêng”, Gelex tuyên bố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mong muốn và đề nghị các nhà đầu tư thận trọng trước những tin đồn thất thiệt và có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động doanh nghiệp. Các thông tin chính thống sẽ được cung cấp đầy đủ tại website chính thức của tập đoàn.

Tập đoàn Gelex được thành lập năm 1990, hiện được biết đến là một trong những tập đoàn lớn hoạt động trong hai lĩnh vực cốt lõi là sản xuất công nghiệp (chủ yếu thiết bị điện) và hạ tầng, với các thương hiệu như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ HEM, Vigracela, Nước sạch Sông Đà…

Năm 2022, dù chịu ảnh hưởng từ những biến động của kinh tế vĩ mô, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt vẫn đạt 32.090 tỷ đồng , tăng 12%. Lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 6.458 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng , tăng 2% so với năm trước đó.

Trong năm 2023, doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào quản trị doanh nghiệp, phát huy chuỗi giá trị của mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Đồng thời, sẵn sàng đón nhận các cơ hội M&A tiềm năng để mang lại sự tăng trưởng về quy mô, gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững, phục vụ cho chiến lược lâu dài trong tương lai.