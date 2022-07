Gây tai nạn chết người do phê ma túy

Sau khi sử dụng ma túy, Lộc lái xe và gây tai nạn khiến người đàn ông sống lang thang tử vong.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã bắt tạm giam Phạm Hữu Lộc (SN 1997), ngụ phường 7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Phạm Hữu Lộc.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/4, Phạm Hữu Lộc điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 61 (hướng từ cầu Cái Tư về ngã ba Lộ Quẹo thuộc xã Định An, huyện Gò Quao), khi đến khu vực thuộc ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, thì va chạm từ phía sau vào người ông Danh Kiệt (sống lang thang) đang đi bộ trên đường. Hậu quả làm ông Kiệt té ngã và tử vong, còn Lộc cũng bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến đầu tháng 7, Lộc xuất viện sau khi điều trị lành vết thương ở bệnh viện, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận bản thân chưa có giấy phép lái xe và ngày gây tai nạn chết người, đã sử dụng ma túy trước khi tham gia giao thông.

Riêng đối với ông Danh Kiệt, đến nay cơ quan Công an vẫn chưa xác định được nhân thân. Qua đây, Công an huyện Gò Quao thông báo đến người dân: Ai là người thân của nạn nhân liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao để cung cấp và nắm bắt thông tin chi tiết.