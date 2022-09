Gây rối ở trại tạm giam Chí Hòa, 2 phạm nhân cùng lĩnh án 18 tháng tù

Hai phạm nhân đã phá khóa buồng giam, la hét, chống đối và kích động nhiều can phạm nhân gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa ở TP.HCM hồi tháng 7/2021.

Ngày 12/9, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Trần Tuấn Hải (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Văn Trọng (32 tuổi, quê Nghệ An) cùng mức án một năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về giam giữ.

Tổng hợp chung mức án trước đó bị cáo Hải phải chấp hành là 21 năm 6 tháng tù và Trọng là 17 năm 6 tháng tù.

Hai phạm nhân này đã phá khóa buồng giam, la hét, chống đối và kích động nhiều can phạm nhân gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa ở TP.HCM một năm trước.

Trần Tuấn Hải và Nguyễn Văn Trọng tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 6/7/2021, 10 bị can, phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở (trong đó có Nguyễn Văn Trọng), nên được được các quản giáo đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Chí Hòa thuộc khuôn viên Trại tạm giam Chí Hòa.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Chí Hòa, các can phạm nhân không hợp tác, không tuân thủ theo y lệnh của bác sĩ bệnh viện, đòi các yêu sách, tiêu chuẩn riêng trong khám chữa bệnh, nên cán bộ quản giáo dẫn giải các can phạm nhân trở lại buồng giam.

Khi về buồng giam, những người này lại yêu cầu đưa ra bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo mở cửa một số buồng giam khác để đưa cơm cho các can phạm nhân, khoảng 30 can phạm nhân ở buồng khác la hét, kích động, tự ý rời khỏi buồng giam và ra ngoài hành lang yêu cầu cán bộ phải đưa ra ngoài khu vực trại tạm giam để khám chữa bệnh.

Đến chiều cùng ngày, 2 can phạm nhân bên trong buồng giam báo khó thở, cán bộ quản giáo vào kiểm tra và đưa 2 can phạm nhân này đi cấp cứu tại Bệnh viện Chí Hòa. Lúc này, một số can phạm nhân đang đứng ngoài hành lang la hét, kích động cho rằng cán bộ quản giáo không tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân bị nhiễm Covid-19, nên dẫn đến bị bệnh nặng phải đi cấp cứu.

Trong nhóm gây rối, CQĐT xác định Nguyễn Văn Trọng và Trần Tuấn Hải và một số can phạm nhân khác có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh của quản giáo, đập phá ổ khóa của một số buồng giam khác để 60 can phạm nhân trong các buồng giam ra khỏi nơi giam giữ nhằm tiếp tục gây rối. Sau đó, 2 bị can còn phá khóa nhiều buồng giam khác để nhiều can phạm nhân ra ngoài nhằm la hét, chống đối đội quản giáo.

Đến khoảng 20h, Công an TP.HCM huy động lực lượng chức năng khống chế những phạm nhân chống đối về buồng giam, ổn định lại tình hình.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định các bị cáo đang bị tạm giam, nhưng đã có hành động gây mất trật tự, ảnh hưởng chung đến quy định giam giữ bị đưa ra xét xử, đây là tình tiết tăng nặng.

Đối với một số người đã tham gia gây rối cùng với Trọng, Hải, kết quả điều tra xác định họ chưa bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.