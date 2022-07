Gấu trúc đực già nhất thế giới được an tử ở Hong Kong

An An, con gấu trúc đực già nhất thế giới đang được con người chăm sóc, đã được an tử vào sáng 21/7 tại Công viên Đại dương Hong Kong.

Công viên Đại dương Hong Kong cho biết gấu trúc An An chết ở tuổi 35, tương đương 105 tuổi theo tuổi của con người, theo South China Morning Post. Trước đó, con gấu trúc đã từ chối thức ăn rắn và chỉ uống nước hoặc chất lỏng chứa chất điện giải. Công viên cho biết thêm con gấu trúc hầu như bất động trước khi chết và các nhân viên đã nỗ lực chăm sóc để giảm bớt sự khó chịu của nó. "Thật không may nhưng đúng như dự đoán, tình trạng của An An đã đến giai đoạn cuối vào ngày 21/7", Công viên Đại dương Hong Kong cho biết trong thông cáo báo chí. "Các bác sĩ thú y từ công viên cùng Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong đã đưa ra quyết định khó khăn là an tử cho An An, sau khi tham khảo ý kiến ​​của Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc lớn Trung Quốc". An An, con gấu trúc đực già nhất thế giới đang được con người chăm sóc, đã chết vào sáng 21/7 tại Công viên Đại dương Hong Kong. Ảnh: Martin Chan. Việc an tử được tiến hành lúc 8h40 sáng 21/7 (theo giờ địa phương) tại chuồng nuôi gấu trúc. "An An đã cùng trưởng thành với công viên và là thành viên không thể thiếu trong gia đình chúng tôi', ông Paolo Martelli, giám đốc Công viên Đại dương Hong Kong cho biết. "An An mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm khó phai mờ với muôn vàn khoảnh khắc ấm lòng. (Chúng tôi) sẽ rất nhớ sự thông minh và tinh nghịch của nó", ông nói thêm. Công viên sẽ để sổ lưu niệm quanh hàng rào cho phép khách ký tên và viết lời chia buồn. Người dùng Internet cũng có thể đăng những lời chia buồn, tưởng nhớ trên trang Facebook của công viên. An An sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Con gấu trúc này được đưa đến Hong Kong vào năm 1999 cùng với một con gấu trúc cái tên là Jia Jia. Đây là món quà Bắc Kinh gửi cho thành phố Hong Kong. Jia Jia đã qua đời vào năm 2016, ở tuổi 38. Công viên Đại dương Hong Kong đang chăm sóc cho hai con gấu trúc khổng lồ khác, con cái Ying Ying và con đực Le Le.