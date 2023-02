'Gấu điên' hạ gục Người Kiến

"Quantumania" đã thống trị phòng vé toàn cầu từ khi khởi chiếu. Nhưng mới đây, bom tấn này bị bộ phim "Cocaine Bear" vượt mặt.

Ngày 25/2 (theo giờ Mỹ), tờ Cbr đưa tin Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã bị Cocaine Bear vượt qua tại phòng vé cuối tuần.

Cụ thể, số liệu thống kê từ Box Office Mojo cho thấy doanh thu của Cocaine Bear trong ngày 24/2 lên tới 8,65 triệu USD . Thành tích này đã vượt qua con số 8,3 triệu USD của Quantumania. Cả hai phim đều vượt xa những đối thủ khác trong BXH như Avatar: The Way of Water (hạng 3) với 1,1 triệu USD hay Magic Mike's Last Dance (hạng 4) với 905 nghìn USD . Số liệu phòng vé ngày 25/2 hiện chưa được cập nhật.

Như vậy, sau khoảng 1 tuần công chiếu, Ant-Man 3 bị soán ngôi. Đáng nói, đối thủ hạ gục Ant-Man 3 chỉ là một dự án kinh phí thấp, xoay quanh con gấu ăn phải cocaine và nổi điên tấn công người.

Trước đó, bom tấn nhà Marvel đã thống trị phòng vé toàn cầu và không có đối thủ kể từ khi ra rạp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ant-Man 3 đang trên đà lao dốc. Theo các chuyên gia quan sát phòng vé, bộ phim sẽ kiếm được hơn 30 triệu USD tại thị trường nội địa vào cuối tuần này, giảm 71,6% so với tuần đầu khởi chiếu. Đây là mức giảm lớn nhất trong lịch sử dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt với các bom tấn có doanh thu mở màn lên tới hàng trăm triệu USD.

Cocaine Bear bất ngờ vượt mặt Quantumania tại phòng vé. Ảnh: Universal Pictures.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania là bộ phim thứ 31, mở ra Giai đoạn 5 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nội dung phim xoay quanh gia đình Người Kiến và Chiến binh Ong bị lạc vào thế giới lượng tử. Tại đây, họ phải đối mặt với phản diện nguy hiểm Kang the Conqueror.

Mặc dù có mở màn thành công nhất trong lịch sử series về Người Kiến, Quantumania không được các nhà phê bình đánh giá cao. Trên trang Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận về số điểm 48% từ các chuyên gia. Tuy nhiên, khán giả vẫn yêu thích bộ phim và đánh giá với số điểm 84%.