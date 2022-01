Gánh nặng của 'Chúa Nhẫn' bản truyền hình

Ra mắt khi bộ ba phim điện ảnh “Lord of the Rings” của đạo diễn Peter Jackson đã trở thành huyền thoại, TV series “The Rings of Power” sẽ đối mặt nhiều khó khăn.

Ngày 19/1, Amazon đã tung lên Internet đoạn video dài 60 giây, công bố với khán giả nhan đề chính thức của TV series dựa trên bộ tiểu thuyết Lord of the Rings của J.R.R. Tolkien mà hãng dày công đầu tư sản xuất. Phiên bản truyền hình có tên gọi The Lords of the Rings: The Rings of Power. Phim dự kiến phát sóng vào tháng 9/2022.

Khai thác những gì còn bỏ ngỏ

Trong bài viết giới thiệu về The Lords of the Rings: The Rings of Power, GQ đã nhận xét: “Tác phẩm mạnh mẽ tiến vào những vùng đất mà Tolkien còn bỏ ngỏ”. Theo các thông tin đã được tiết lộ, cốt truyện The Rings of Power diễn ra vào Kỷ Thứ hai của Trung Địa, tức hàng nghìn năm trước khi các sự kiện trong The Hobbit và nguyên tác Lord of the Rings xảy ra.

Người hâm mộ lâu năm của thế giới Trung Địa đều biết 19 chiếc nhẫn quyền năng cùng nhẫn chúa “tập hợp tất cả” - cũng chính là “bộ nhẫn sức mạnh” The Rings of Power trong nhan đề TV series - đã được chế tác trong Kỷ Thứ hai. 19 chiếc nhẫn được trao cho các bộ tộc yêu tinh, con người và người lùn để mua chuộc sự ủng hộ dành cho Sauron - kẻ giữ chiếc nhẫn thứ 20, và cũng là cái quyền năng nhất.

The Lords of the Rings: The Rings of Power nhiều khả năng sẽ đi sâu vào tìm hiểu lịch sử ra đời của các món bảo vật này. Suy luận càng được củng cố khi trong đoạn phim công bố nhan đề The Rings of Power, các nhà làm phim đã quay cảnh từng chữ cái ghép thành tên tác phẩm được đúc thủ công trên một mặt bàn gỗ. Việc từng ký tự được đúc bằng tay có thể là ẩn ý cho quá trình rèn ra nhẫn chúa.

Cảnh đúc chữ trong đoạn phim giới thiệu nhan đề phim The Lords of the Rings: The Rings of Power được thực hiện thủ công. Ảnh: Amazon.

Nói về dự án The Rings of Power, tổng đạo diễn J.D. Payne và Patrick McKay bày tỏ họ đặt cho mình những mục tiêu rất cao. “Chúng tôi nghĩ nhan đề bộ phim chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm của J.J.R. Tolkien. The Rings of Power quy tụ mọi sự kiện quan trọng trong Kỷ Thứ hai của Trung Địa như việc rèn nhẫn, sự trỗi dậy của Chúa tể Bóng tối Sauron, câu chuyện bi tráng của Númenor và số phận liên minh cuối cùng giữa yêu tinh và người”, bộ đôi đạo diễn cho hay.

“Cho tới lúc này, những gì khán giả từng thấy trên màn ảnh mới là câu chuyện về Nhẫn Chúa. Nhưng trước khi Nhẫn Chúa thống trị, còn có nhiều chiếc nhẫn quyền năng khác cùng tồn tại… Chúng tôi rất háo hức được tái hiện trên màn ảnh câu chuyện đầy tính sử thi về tất cả chúng”, hai nhà sản xuất chia sẻ trong thông cáo báo chí.

Payne và McKay là những gương mặt rất mới tại Hollywood. Trước The Lords of the Rings: The Rings of Power, cả hai đều chưa có dự án nào để lại dấu ấn với khán giả. Tuy nhiên, ý tưởng về TV series Lord of the Rings của họ vẫn vượt qua nhiều tên tuổi khác và được Amazon lựa chọn.

Gánh nặng của series phim

Peter Jackson làm Lord of the Rings và The Hobbit trên tinh thần bám sát các diễn biến trong nguyên tác tiểu thuyết của Tolkien, nhưng Payne và McKay lại không có nhiều chất liệu đến như vậy khi làm The Rings of Power. Trên thực tế, những gì Tolkien sáng tác về Kỷ Thứ hai của Trung Địa chủ yếu nằm trong Phụ lục của Lord of the Rings và pho sách khảo cứu History of Middle Earth.

The Rings of Power sẽ không có Frodo, Gandalf hay Golum - những nhân vật trứ danh xuất thân từ Trung Địa - để giúp mang lại cảm giác cho khán giả từng xem Lord of the Rings cảm giác thân thuộc. Nói cách khác, TV series gần như phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu với khán giả đại chúng - những người có thể còn chưa đọc nguyên tác Lord of the Rings hay tìm hiểu về lịch sử Trung Địa do Tolkien sáng tạo.

Hình ảnh đầu tiên từ phim truyền hình Lord of the Rings. Ảnh: Amazon.

Với The Lords of the Rings: The Rings of Power, hai nhà làm phim sẽ xây dựng một phiên bản Trung Địa theo góc nhìn chủ quan của mình. Đây vừa là gánh nặng thử thách nhưng đồng thời cung cấp lối thoát để TV series phim tạo dấu ấn cho riêng mình. Bởi, khi nhà làm phim thiếu thốn một đường dây sự kiện hay nhân vật được xây dựng chi tiết trên trang sách để bám vào, thì khán giả cũng không có cơ sở đủ vững chắc để so sánh “bộ phim đã phá hoại nguyên tác” đến đâu.

Ở khía cạnh này, The Rings of Power đang ở thế 50/50. Các nhà làm phim có một mảnh đất Trung Địa Kỷ Thứ hai hoang vu mà Tolkien chưa khai phá. Nhưng họ cũng không thể tùy tiện phóng tác. Bởi, bộ ba Lord of the Rings và The Hobbit đã xây dựng những hiểu biết đủ rõ nét về Trung Địa với khán giả. Nó gắn với các từ khóa sử thi, huyền bí, kỳ vĩ, đầy chất thơ… Bất cứ sáng tạo nào đi chệch khỏi mô tả này đều có thể khiến bộ phim trở nên xa lạ với khán giả.

Tiếp đến, bộ ba phim điện ảnh Lord of the Rings của Peter Jackson đã cố gắng bao quát nội dung ba cuốn tiểu thuyết cùng tên của Tolkien - một phạm vi thông tin rất rộng. Nhưng khán giả vẫn theo kịp cốt truyện nhờ đường dây chính là hành trình hủy nhẫn và “nhân vật trung tâm” là chiếc Nhẫn Chúa duy nhất.

Tới The Rings of Power, số nhẫn từ một đã tăng lên 20 và bộ phim không chỉ xoay quanh một Đoàn hộ nhẫn, nó bao quát toàn diện Kỷ Thứ hai của Trung Địa. Với định dạng TV series, The Rings of Power sẽ có cả không gian và thời gian để đi đến từng ngóc ngách của Trung Địa, hay câu chuyện về sự ra đời của 20 chiếc nhẫn quyền năng.

Nhưng lựa chọn này lại làm nảy sinh câu hỏi cốt truyện The Rings of Power nên đi bao xa vào quá khứ và hiện tại của Trung Địa, lựa chọn kể những câu chuyện gì để hiện ra dày dặn, hấp dẫn đúng với bản chất của một tác phẩm truyền hình thay vì kể lể dài dòng. Bởi, giống như một Nhẫn Chúa thống lĩnh tất cả, ngay cả TV series đồ sộ nhất cũng cần một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giữ các phần tưởng chừng rời rạc vào một tổng thể.