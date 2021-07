Gần 90% nhà hàng, quán ăn ở Hội An đóng cửa vì dịch Covid-19

Qua 4 đợt dịch Covid-19 liên tiếp, cửa hàng, quán ăn ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) hầu như đóng cửa vì những hộ kinh doanh không còn sức cầm cự.

Ảnh hưởng liên tiếp 4 đợt dịch Covid-19, trong nhiều tháng trở lại đây, nhiều nhà hàng, quán xá tại Hội An tạm dừng hoạt động. Các quầy hàng lưu niệm ở khu phố cổ không một bóng người, có nơi đóng hẳn vì không có khách.

Ghi nhận của Zing trong những ngày đầu tháng 7, hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán tại khu vực phố cổ Hội An trong tình trạng cửa đóng then cài vì không có khách du lịch, việc kinh doanh vì vậy cũng không thể tiếp tục.

Trả mặt bằng, chuyển hướng kinh doanh vì dịch Covid-19

Từ cuối tháng 4 đến nay, đợt dịch Covid-19 thứ 4 diễn ra với tình hình phức tạp khiến cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại phố cổ Hội An chưa biết ngày mở cửa trở lại.

Hầu hết tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... trước đây nhộn nhịp, lượng khách ken đặc thì nay không một bóng người. Nhà cửa, quán xá trong tình trạng then cài và nhiều nơi treo bảng cho thuê, bán nhà.

Ngôi nhà 3 mặt tiền tại đường Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học, phố cổ Hội An phải chuyển từ nhà hàng sang quán cà phê vì dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Đức.

Anh Vũ, quản lý một quán cà phê trên đường Bạch Đằng (phường Minh An, TP Hội An) cho hay trước đây ngôi nhà 2 tầng với 3 mặt tiền là khu trung tâm phố cổ Hội An.

"Lúc trước, nhà hàng này khách vào ra đông lắm, nhiều lúc không có chỗ ngồi, nhiều nhất là khách nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, khách vắng dần. Cứ trải qua liên tiếp như vậy, khách không có, chủ cơ sở chuyển từ nhà hàng sang bán cà phê để cầm cự mỗi ngày", anh Vũ tâm sự.

Với gương mặt lo lắng vì đợt dịch thứ 4 ngày càng phức tạp, anh Vũ cho biết ngôi nhà được thuê với giá khoảng 300 triệu/tháng không biết sẽ cầm cự được đến khi nào. "Với nguồn thu từ việc bán cà phê mỗi ngày của nhà hàng thì doanh thu không bao nhiêu. Tôi cũng hy vọng dịch lắng xuống, khách đến lại Hội An để người dân trở lại nhịp sống như trước", anh Vũ cho hay.

Cũng như anh Vũ, chị Oanh, chủ một nhà hàng kiêm quán cà phê trên đường Trần Phú là một số ít cơ sở còn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, lượng khách đến mỗi ngày với quán chị Oanh cũng không nhiều.

Chị Oanh chia sẻ 2 vợ chồng trước đây cũng tích góp và vay mượn tiền để thuê một ngôi nhà tại phố cổ Hội An chuyển hướng làm kinh doanh nhà hàng. "Lúc đầu, 2 vợ chồng cũng khá tự tin vì từng làm đầu bếp tại một số nơi. Thời gian đầu hoạt động, nhà hàng cũng khá đông khách và mang về nguồn thu lớn", chị Oanh cho hay.

Theo chị Oanh, sau Tết Nguyên đán đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến nhà hàng chị gần như tê liệt vì nguồn thu chính từ khách du lịch đã không còn. Trải qua 4 đợt dịch Covid-19 liên tiếp, nhà hàng của gia đình chị Oanh cũng như nhiều nhà hàng, cửa hàng quanh khu vực phố cổ phải đóng cửa.

"Lúc trước dịch lắng xuống, tôi có kinh doanh lại nhưng khách không bao nhiêu, vì vậy 20 nhân viên nhà hàng cũng đành nghỉ việc dần. Gia đình cũng lo lắng hàng tháng phải các khoản vay ngân hàng trước đây. Tôi cũng xin chủ nhà dừng thuê trước thời hạn nửa năm để xoay xở", chị Oanh nói.

Hoạt động kinh doanh tại khu phố cổ gần như dừng hẳn

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết các hộ kinh doanh tại khu vực phố cổ Hội An là người địa phương cũng như từ một số tỉnh thành đến thuê mặt bằng.

Theo ông Thanh, do ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay có hơn 80% hộ kinh doanh trả mặt bằng, dừng hoạt động vì không thể cầm cự nổi. "Hầu như những người thuê nhà đều trả hết, họ không kéo dài tình trạng này được. Nhiều chủ nhà cũng có ý cho thuê không lấy tiền trong đợt dịch để giúp đỡ người kinh doanh", ông Thanh nói.

Cửa hàng đóng cửa, nhiều nhà treo bảng bán nhà, cho thuê vì không cầm cự được. Ảnh: Thanh Đức.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đến nay đợt dịch Covid-19 thứ 4 vẫn phức tạp, nhiều hoạt động liên tiếp bị tạm dừng. Vì vậy, đơn vị cũng không đưa ra các chính sách hoặc ý kiến tham mưu giúp đỡ những hộ kinh doanh.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho hay việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của những hộ dân tại khu vực phố cổ Hội An là điều tất yếu vì không có khách du lịch và tình hình dịch bệnh phức tạp.

"Bây giờ các hoạt động kinh doanh, buôn bán ngưng trệ hết, gần như 100% vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Đối với người thuê mặt bằng địa phương vẫn chưa nắm hết số lượng", ông Lanh nói.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hội An, vì các hoạt động kinh doanh, buôn bán tạm dừng nên địa phương chưa thể hỗ trợ các hộ dân.

"Bây giờ Hội An chưa có khách du lịch trở lại, nếu có khách địa phương áp dụng hỗ trợ mỗi điểm tham quan phố cổ 5 triệu đồng/tháng để những nơi này mở cửa, hoạt động. Ngoài ra, TP Hội An cũng hỗ trợ tiền điện theo từng khung giờ đối với các cửa hàng, cửa hiệu ở mặt tiền các tuyến phố cổ", ông Lanh nói.