Gần 6.000 tỷ đồng được đầu tư vào cơ sở hạ tầng TP Thuận An

Giai đoạn 2022-2025, chính quyền tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư 6.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Thuận An, đưa thành phố trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ của tỉnh.

Theo thông báo từ UBND tỉnh Bình Dương, trước ngày 30/4, địa phương này sẽ khởi công mở rộng quốc lộ 13 đoạn chạy qua Thuận An. Bên cạnh đó, trước năm 2025, Bình Dương đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố này.

Loạt hạ tầng nghìn tỷ thay đổi diện mạo Thuận An

Cụ thể, cuối năm 2022, UBND tỉnh sẽ nâng cấp đường ĐT 743A (từ km2+500 đến ĐT 743B) và đường ĐT 743B (từ ngã ba An Phú đến khu công nghiệp Sóng Thần). Hai cung đường này sẽ được mở rộng lên 8 làn xe với lộ giới 54 m. Đường ĐT 743C (hướng tuyến từ cầu Ông Bố đi ngã ba Đông Tân) và ĐT 746 (từ ngã ba Bình Quới đến ngã ba Bình Hòa) sẽ được mở rộng lên 6 làn xe với lộ giới 42 m.

ĐT 743 hiện là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Bình Dương.

Đường ĐT 743 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch giúp Bình Dương kết nối, giao thương với TP.HCM và Đồng Nai. Tuyến đường này dài 19,5 km, có lộ trình tiếp giáp với các khu - cụm công nghiệp của TP Thuận An và TP Dĩ An. Đồng thời, đường ĐT 743 kết nối trực tiếp với hàng chục tuyến đường khác của khu vực, nên áp lực về lưu lượng giao thông qua lại trên tuyến ĐT 743 rất lớn.

Thực tế cho thấy thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào khung giờ cao điểm. Vì vậy, để thu hút doanh nghiệp đầu tư về Thuận An, tuyến đường ĐT 743 phải được nâng cấp, cải tạo và mở rộng. Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 718a. Tổng mức đầu tư dự án đạt hơn 1.051 tỷ đồng .

Hiện tại, công trình mở rộng đường ĐT 743A và ĐT 743C được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với khối lượng hoàn thành tới 78%. UBND Thuận An phấn đấu hoàn thành toàn bộ giai đoạn đền bù mặt bằng trong quý III để khởi công dự án vào quý IV. Nâng cấp tuyến đường ĐT 743 được đánh giá là công trình trọng điểm chỉ sau hạng mục mở rộng quốc lộ 13.

Bên cạnh đó, đoạn đường Thủ Khoa Huân đi qua KP Bình Phước A và KP Bình Phú (phường Bình Chuẩn) cũng là tuyến đường quan trọng của TP Thuận An. Theo kế hoạch, cuối năm 2022, tuyến đường này sẽ được cải tạo và mở rộng với lộ giới 32 m.

TP Thuận An dần trở thành nơi an cư, phát triển kinh doanh của nhiều người trẻ và chuyên gia.

Cùng với ĐT 743 và đường Thủ Khoa Huân, hai tuyến đường Độc lập và Tự do (khu công nghiệp Việt Nam - Singapore) cũng được mở rộng lộ giới 32 m. Đường Nguyễn Trãi cải tạo mở rộng lộ giới 25 m, đường Nguyễn Văn Tiết mở rộng lộ giới 24 m, đường vào cầu Phú Long mới cải tạo 6 làn xe với lộ giới 34 m - 48,5 m.

Loạt hạ tầng nghìn tỷ triển khai tại Thuận An đang đẩy nhanh quá trình khép kín hệ thống giao thông kết nối liên vùng của thành phố. Điều này tạo ra tiền đề và động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Thuận An phát triển, giúp địa phương tăng tốc đón dòng vốn liên tục đổ về Bình Dương thời gian qua.

Nhu cầu căn hộ cao cấp của chuyên gia nước ngoài tăng mạnh

Hạ tầng được nâng cấp có thể giải quyết vấn đề liên quan đến giao thông kết nối của Thuận An, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí logistics, giá thành sản phẩm và góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh.

Điều này cũng đồng nghĩa lượng chuyên gia theo dòng chảy công nghiệp sẽ đổ về, khiến nhu cầu về dòng căn hộ cao cấp cho chuyên gia nước ngoài tại Thuận An tăng mạnh. Hiện tại, Bình Dương có hơn 30.000 chuyên gia nước ngoài đến làm việc, riêng Thuận An chiếm tới 50% số lượng. Tỷ lệ này được dự báo tiếp tục tăng cao trong tương lai.

TP Thuận An tập trung phát triển bất động sản cao cấp xung quanh các trục giao thông huyết mạch.

TS Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TP.HCM - đánh giá trên thị trường bất động sản Thuận An, các dự án căn hộ cao cấp không chỉ là nơi sinh sống của các chuyên gia nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp địa phương, mà chuyên gia tại nhiều khu vực lân cận như Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Dĩ An… cũng chọn Thuận An làm nơi lưu trú. Lý do là địa phương này tập trung 90% trung tâm thương mại, trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, sân golf của Bình Dương.

Sắp tới, đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ của Bình Dương cũng được quy hoạch tại trung tâm Thuận An. Mặt khác, hiện tại, Thuận An được quy hoạch thành trung tâm đô thị - dịch vụ của tỉnh, đưa ngành dịch vụ - tài chính - công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, vượt qua sản xuất công nghiệp, hình thành cộng đồng nhân lực cao cấp, giảm bớt tỷ trọng lao động phổ thông.

Điều này cũng góp phần gia tăng số lượng lao động chất lượng cao, tạo ra nguồn cầu lớn tại phân khúc bất động sản cao cấp dành cho chuyên gia. Đặc biệt, loại hình căn hộ cao cấp trong các khu đô thị đang được quy hoạch đồng bộ và đa dạng tiện ích, có vị trí lân cận nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP1, Đồng An, Việt Hương…