Gần 50 người dùng ví điện tử MoMo bị lừa tiền

Sau khi gửi tin nhắn giả thông báo trúng thưởng để dụ nạn nhân chuyển mã OTP ví điện tử MoMo, Thông rút tiền của bị hại rồi chiếm đoạt.

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Thông (22 tuổi, quê Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đức Thông. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra, đầu tháng 3, Thông dùng SIM rác lập nhiều tài khoản trên ví điện tử MoMo và Facebook với thông tin giả. Sau đó, bị can dùng các tài khoản giả này để đăng tin lên các nhóm tìm kiếm việc làm tại Bắc Ninh.

Các bài viết của Thông đều có nội dung: “Nhận ngay 1 triệu đồng đối với các tài khoản ví MoMo đã liên kết với tài khoản ngân hàng”.

Khi có người bình luận dưới bài viết, anh ta gửi hình ảnh thông báo trúng thưởng để bị hại tin và cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP giao dịch qua ví MoMo.

Nếu nạn nhân gửi thông tin cá nhân và mã OTP, Thông chiếm quyền sử dụng ứng dụng MoMo, rút tiền từ tài khoản trong ví điện tử rồi chuyển chuyển đến tài khoản ngân hàng của Thông hoặc thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 3, Thông đã lừa gần 50 người dân ở Bắc Ninh và một số địa phương lân cận, chiếm đoạt khoảng 80 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Quế Võ tiếp tục tìm kiếm những người bị Nguyễn Đức Thông chiếm đoạt tiền để hoàn thiện hồ sơ.