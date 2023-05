Gần 240 trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và nhiều trường khác đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2023, bao gồm phương thức xét tuyển, tổng chỉ tiêu.

Nhiều trường đại học công bố thông tin tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Hải An.

Theo đó, tại ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, nhà trường thông báo tuyển sinh bằng 3 phương thức là tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, D01) với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (mã CA1).

Năm 2023, nhà trường tuyển sinh 100 chỉ tiêu, bao gồm 90 nam và 10 nữ. Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh ở các phương thức của ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân như sau:

Ở ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, nhà trường cho biết sẽ xét tuyển dựa trên các phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập THPT vào 5 ngành (Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng); xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học; và xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của trường và Bộ GD&ĐT.

Ngoài ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, hiện tại, nhiều trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2023.

Danh sách các trường đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2023 như sau: