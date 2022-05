Google và Apple sẽ tạm thời xóa khoảng 1/3 số app bị bỏ rơi trên các kho ứng dụng.

Theo Android Authority, Google và Apple vừa thông báo xử lý 1,5 triệu ứng dụng ngừng phát triển hoặc không được cập nhật trong vòng 2 năm trở lại.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của công ty phân tích Pixalate, chỉ có 28% app trên Apple App Store và Google Play Store được cập nhật trong vòng 6 tháng qua. Trong khi đó, có tới 33% đã bị "bỏ rơi", tức là chưa được cập nhật trong vòng hơn 2 năm. Có 869.000 ứng dụng trên Google Play Store và 650.000 trên App Store của Apple bị xếp vào trường hợp trên.

Cnet cho biết Google dự tính ẩn những ứng dụng này để người dùng không thể tải về cho đến khi nhà phát triển cập nhật chúng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể tìm thấy những app này trên thanh tìm kiếm của Play Store.

Gần 1 triệu ứng dụng sẽ không còn xuất hiện trên Play Store vì bị Google ẩn đi để nâng cao tính bảo mật cho người dùng. Ảnh: Shutterstock.

Nguyên nhân chính để hai ông lớn công nghệ thực hiện chính sách này là nhằm bảo vệ người dùng. Những ứng dụng cũ thường sẽ không được cập nhật API (giao diện lập trình ứng dụng) hay các phương thức phát triển ứng dụng mới giúp nâng cao tính an toàn trên Android và iOS. Do đó, chúng dễ mắc phải các lỗ hổng bảo mật hơn so với các app được cập nhật thương xuyên.

Thông báo của Apple và Google cũng chỉ ra 3,1 triệu ứng dụng khác (chiếm 68%) trên Play Store và App Store được cập nhật thường xuyên trong vòng 2 năm qua. Những app này cũng thường có lượt tải về cao hơn. Bằng chứng là 84% ứng dụng có 100 triệu lượt tải về đều được cập nhật trong vòng 6 tháng qua.

Tuy nhiên, thông báo xóa gần 1 triệu ứng dụng của Google đã khiến nhiều nhà phát triển phản đối, vì những nhà làm game độc lập thường sẽ cho ra mắt những tựa game đơn giản, dễ chơi nên không cần nhiều phiên bản cập nhật mới. Do đó, họ cho rằng chính sách của Apple và Google gây áp lực một cách vô lý lên họ.

Song, theo Android Authority, cả 2 hãng công nghệ hiện chưa có ý định thay đổi kế hoạch này bất chấp những phản đối của các nhà làm game độc lập.