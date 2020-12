Game và ứng dụng được người dùng iPhone tải nhiều nhất 2020

Danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc như Zoom, TikTok, Among Us và Call of Duty: Mobile.

Hôm 2/12, Apple công bố kết quả App Store Best 2020, giải thưởng dành cho các ứng dụng và trò chơi xuất sắc trên iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV và Mac. Ngoài ra, Táo khuyết cũng chia sẻ danh sách các ứng dụng phổ biến nhất năm 2020. Apple vinh danh những ứng dụng tốt nhất 2020 trên App Store. Ảnh: 9to5mac. Wakeout! đã được chọn là ứng dụng iPhone tốt nhất năm 2020. Được phát triển bởi lập trình viên độc lập Andres Canella, ứng dụng cung cấp những bài tập thể dục nhanh và nhẹ nhàng dành cho mọi người, phù hợp để tự thực hiện tại nhà hoặc văn phòng. Nền tảng trò chuyện video Zoom được vinh danh ở hạng mục ứng dụng iPad tốt nhất năm 2020 vì giúp sinh viên khắp nơi trên thế giới tiếp tục học tập tại nhà trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Zoom cũng là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store năm nay. Giữa đại dịch Covid-19, Zoom được đánh giá là ứng dụng tốt nhất trên iPad, đồng thời có mặt trong danh sách được tải nhiều nhất năm 2020. Ảnh: Zoom. Fantastical by Flexibits được chọn là ứng dụng tốt nhất năm 2020 cho máy Mac. Đây là giải pháp thay thế phần mềm lịch mặc định cho người dùng macOS, mang đến tính năng nâng cao để quản lý cuộc họp, tác vụ và đồng bộ hóa giữa các nền tảng khác nhau. Disney+ thắng giải thưởng ứng dụng Apple TV của năm, trong khi Endel - một app giúp người dùng tập trung, thư giãn và dễ ngủ - được vinh danh là ứng dụng tốt nhất năm 2020 cho Apple Watch. Apple có một hạng mục khác trong giải thưởng hàng năm dành riêng cho các trò chơi có sẵn trên App Store. Năm nay, Genshin Impact được bầu chọn là game iPhone hay nhất. Đối với iPad, Apple đã chọn Legends of Runeterra từ Riot Games là trò chơi của năm. Call of Duty: Mobile lọt top game được tải nhiều nhất trên App Store năm nay. Ảnh: Pocket-lint. Disco Elysium, một tựa game RPG trinh thám, được bầu chọn là trò chơi của năm dành cho Mac. Cuối cùng, trên Apple TV, Dandara Trials of Fear đã được bầu là trò chơi của năm. Táo khuyết cũng chọn Sneaky Sasquatch là trò chơi hay nhất hiện có trên nền tảng Apple Arcade. Tựa game được phát hành vào năm ngoái, cho phép người dùng "sống cuộc sống của một sasquatch" bằng cách đi bộ qua các khu cắm trại, câu cá ở hồ… Trên tab App Store Today, Apple liệt kê danh sách các ứng dụng và trò chơi được tải nhiều nhất năm 2020, trong đó những vị trí đầu bảng thuộc về Zoom, TikTok, Among Us và Call of Duty: Mobile. Đơn vị nhà phát triển các ứng dụng này sẽ được thưởng một biểu tượng App Store bằng nhôm có khắc tên người thắng giải ở mặt sau.