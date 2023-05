Game kinh dị Alone in the Dark sắp hồi sinh

Phiên bản làm lại của trò chơi kinh dị sinh tồn nổi tiếng sẽ ra mắt vào tháng 10 tới.

Game kinh dị Alone in the Dark bản remake sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2023. Ảnh: THQ Nordic.

Nối tiếp thành công của Resident Evil và Dead Space bản làm lại, Alone in the Dark là tựa game kinh dị được remake tiếp theo sẽ ra mắt trong năm nay.

Bản gốc nổi tiếng của Alone in the Dark do Pieces Interactive phát triển và được công ty THQ Nordic phát hành vào năm 1992. Tựa game có sự góp mặt bộ đôi diễn viên David Harbor và Jodie Comer.

Game có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên David Harbor (phải) và Jodie Comer. Ảnh: THQ Nordic.

Cốt truyện Alone In The Dark Remake sẽ đưa bạn đến với miền Nam nước Mỹ vào những năm 1920, theo chân cô gái Emily Hartwood cùng với thám tử tư Edward Carnby. Họ một lần nữa quay trở lại căn biệt thự Derceto Mano đầy ám ảnh để truy tìm dấu vết về sự mất tích đầy bí ẩn của người chú của Emily.

Bạn sẽ luân phiên vào vai một trong hai nhân vật ấy, bị mắc kẹt trong một biệt thự cổ, đối mặt với thế lực ác ma đang xâm chiếm ngôi nhà, chiến đấu với các loại quái vật đáng sợ và giải những câu đố khác nhau để khám phá ra sự thật cuối cùng đằng sau.

Người chơi phải chiến đấu với quái vật và giải câu đố để khám phá sự thật. Ảnh: THQ Nordic.

Âm nhạc trong game do Jason Kohnen - huyền thoại nhạc Doom Jazz - đảm nhận. Người chơi sẽ được nghe lại khúc dân ca nổi tiếng The House Of The Rising Sun với màu sắc ma mị hơn.

Phần thiết kế quái vật được giao cho Guy Davis - một nhà thiết kế nổi tiếng với tác phẩm như Pacific Rim, The Strain, Crimson Peak và The Shape of Water.

Theo thông báo của THQ Nordic, trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 25/10 năm nay trên hầu hết thiết bị, bao gồm máy tính, máy chơi game PS5 và Xbox Series X/S. Đặc biệt, ngay lúc này, người chơi có thể thưởng thức bản demo miễn phí thông qua những đường link được cung cấp trên trang Twitter của Alone in the Dark.

Đường link của các bản demo miễn phí đã được đăng tải trên trang Twitter của Alone in the Dark.

Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu game kinh dị nổi tiếng Alone In The Dark hứa hẹn mang đến cho các game thủ những trải nghiệm khó quên.