Game độc lập đáng chơi ra mắt trong năm 2021

Đúng với tên gọi, She Dreams Elsewhere là trò chơi diễn ra trong "giấc mơ" của một cô gái. Đây là game nhập vai phiêu lưu siêu thực, người chơi đi qua khung cảnh mộng mơ thanh tao, đối mặt với những cơn ác mộng để thoát khỏi cơn mê của cô gái trẻ. Phần âm nhạc do nữ ca nhạc sĩ người Mỹ Mimi Page làm nổi bật thêm cho sản phẩm sẽ xuất hiện trên các nền tảng Mac, Nintendo Switch, Windows và Xbox trong năm nay.