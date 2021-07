Game của Amazon khiến card đồ họa đắt tiền đột tử

Card đồ họa RTX 3090 của nhiều người dùng gặp lỗi khi chơi phiên bản thử nghiệm tựa game New World.

Ngày 20/7, Amazon bắt đầu cho thử nghiệm kín tựa game MMO mới có tên New World. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, cho tới khi một số người dùng phản hồi rằng card đồ họa RTX 3090 trở nên quá nóng trong lúc chơi game. Mẫu card đồ họa này đang có giá niêm yết 1.900 USD và có thể cao hơn nhiều trên thị trường do khan hàng.

Nhiều người thông báo trên các diễn đàn rằng nhiệt độ cao khi chơi New World đã dẫn đến lỗi GPU, thậm chí là hỏng card đồ họa sau khi chơi game.

Trên trang Reddit bàn luận về New World, diễn đàn người dùng EVGA và trang phản hồi của trò chơi nhận được nhiều báo cáo về sự cố GPU quá nhiệt. Trong số đó có nhiều người chơi sử dụng card RTX 3090 của nhà sản xuất EVGA. Những người dùng này cho biết card đồ họa của họ không hoạt động sau khi chơi bản thử nghiệm của tựa game New World.

Nhiều card đồ họa EVGA RTX 3090 gặp lỗi sau khi chơi tựa game New World. Ảnh: EVGA.

“Card đồ họa EVGA 3090 FTW3 chạy tốt trong 30 phút đầu tiên, sau đó xuất hiện màn hình đen liên tục, quạt tản nhiệt chạy đến 100%. Tôi khởi động lại máy và bây giờ card không thể xuất hình”, một người dùng phản hồi sau khi chơi thử game New World.

“Trong lần vào game đầu tiên, tôi chỉ chỉnh độ sáng trong thiết lập của trò chơi nhưng toàn bộ quạt tản nhiệt đã chạy hết công suất. Sau đó màn hình tối đen, dù tôi có cố khởi động lại máy tính. Tôi cũng đang dùng card 3090 FTW3 của EVGA”, một người dùng GPU 3090 khác để lại bình luận.

Mặc dù gặp lỗi ít hơn, card đồ họa đến từ các nhà sản xuất khác cũng bị quá nhiệt khi chơi tựa game mới của Amazon.

Các nhà phát triển của New World sau khi ghi nhận được tình trạng lỗi đã đưa ra một số cách khắc phục sơ bộ để giảm mức độ sử dụng của GPU như tắt ghi đè trong cài đặt trình điều khiển, khởi động lại trò chơi, giới hạn tốc độ khung hình ở mức thấp.

Cho đến khi có cách giải quyết triệt để hơn, tốt nhất những người đang sử dụng card đồ họa NVIDIA RTX 3090 không nên chơi thử tựa game này. Đối với các dòng GPU khác, hãy thiết lập tốc độ khung hình ở mức vừa phải để card đồ họa không bị quá nhiệt khi tham gia trò chơi.

Amazon thông báo rằng họ đã lên kế hoạch phát hành một bản vá để giới hạn tốc độ khung hình/giây của tựa game New World.

“Phiên bản thử nghiệm của New World đủ an toàn để trải nghiệm. Để giúp người chơi an tâm hơn, chúng tôi sẽ phát hành bản vá giới hạn tốc độ khung hình/giây trong phần cài đặt. Amazon biết ơn sự phản hồi của người chơi trên toàn thế giới về tựa game New World. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe các bạn trong suốt thời gian thử nghiệm và cả về sau”, Amazon thông báo.