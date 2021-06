Galaxy Z Fold2 vẫn mang đến sự khác biệt sau gần 1 năm ra mắt

Với thiết kế gập độc đáo, sắc ánh kim huyền bí, Galaxy Z Fold2 khiến tín đồ công nghệ, muốn dẫn đầu xu hướng, tìm kiếm sự khác biệt mong muốn sở hữu.

Đại diện Samsung cho biết: “Galaxy Z Fold2 là minh chứng cho cam kết của chúng tôi về tính sáng tạo và tầm vóc công nghệ thông qua dòng điện thoại gập thế hệ mới”.

Theo đó, Galaxy Z Fold2 sở hữu màn hình ngoài Infinity-O 6,2 inch, tối ưu diện tích hiển thị giúp dễ dàng kiểm tra email, tra cứu bản đồ hoặc xem nội dung yêu thích mà không phải mở điện thoại. Khi mở ra, màn hình chính 7,6 inch được thiết kế viền siêu mỏng tinh tế, tốc độ làm tươi 120 Hz mang đến trải nghiệm thị giác liền mạch.

Với thiết kế gập gọn như một thanh chocolate lại có thể linh hoạt hóa thành tablet, góc nhìn rộng và độ sáng màn hình cao cùng không gian trải nghiệm rộng rãi, Galaxy Z Fold2 là công cụ đa nhiệm cho phép hoàn tất công việc nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu giải trí, sáng tạo.

Galaxy Z Fold2 sở hữu thiết kế như một thanh chocolate khi gập gọn và linh hoạt hóa thành chiếc tablet sang trọng khi mở ra.

Galaxy Z Fold2 có khả năng kết nối 5G, cho phép người dùng, đặc biệt là giới doanh nhân bận rộn, có thể sử dụng các dữ liệu quốc tế với tốc độ cao để xử lý công việc. Cùng với đó, nền tảng bảo mật Samsung Knox ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác.

Với những ưu điểm đó, Z Fold2 được nhiều người nổi tiếng yêu thích. Thanh Hằng và “cô em trendy” Khánh Linh đều xem Galaxy Z Fold2 là trợ thủ đắc lực trong công việc. Nếu với nữ siêu mẫu, Galaxy Z Fold2 là nơi lưu trữ lịch trình công việc, kịch bản, kế hoạch cho việc sản xuất phim dã sử Quỳnh hoa nhất dạ; thì với “cô em trendy”, smartphone màn hình gập của Samsung là công cụ giúp vừa làm vừa chơi với quan niệm có phần hài hước “work hard so you can shop harder” (tạm dịch: Làm việc chăm chỉ để mua sắm không cần nhìn giá).

Galaxy Z Fold2 là nơi Thanh Hằng lưu trữ lịch trình công việc, kịch bản, kế hoạch cho việc sản xuất phim dã sử Quỳnh hoa nhất dạ.

Galaxy Z Fold2 cũng là phụ kiện được NTK nội thất Thái Công đánh giá cao. Theo NTK Thái Công, 3 yếu tố làm nên sự hoàn hảo trong một thiết kế là vật liệu, gia công và sự khác biệt trong thiết kế. Ông gọi đó là “sự hoàn hảo 300%”. Một sản phẩm hoàn hảo không chỉ được sử dụng đúng mục đích, mà còn phải có giá trị “vượt thời gian”. Và NTK Thái Công đánh giá Galaxy Z Fold2 là sản phẩm như vậy.

So với thế hệ tiền nhiệm, Galaxy Z Fold2 có sự thay đổi về ngôn ngữ thiết kế, với ngoại hình vuông vức hơn nhưng vẫn tối giản và hiện đại. Mặt kính siêu mỏng tạo cảm giác tinh tế và cao cấp cho màn hình chính. Bản lề ẩn giúp cố định thiết bị, được ráp nối liền mạch với phần thân.

“Cô em trendy” Khánh Linh xem Galaxy Z Fold2 là trợ thủ đắc lực trong công việc.

Không thể phủ nhận, Samsung thành công khi mang đến thiết bị kết hợp hài hoà giữa thời trang và công nghệ. Bên cạnh những tính năng hiện đại, hãng mang đến 2 phiên bản màu tối giản nhưng thời thượng là đen huyền bí cho những ai theo đuổi sự sang trọng và tinh tế; cùng đồng ánh kim cho những cái tôi muốn nổi bật và khác biệt.

Tính thời trang trên Galaxy Z Fold2 khiến Châu Bùi xem thiết bị này là phụ kiện công nghệ không thể thiếu trong công thức phối đồ sành điệu của mình. Trên trang cá nhân, fashionista Hà thành cho biết giày cao gót, blazer, túi xách nổi bật và phụ kiện công nghệ là sự kết hợp hoàn hảo cho những tín đồ thời trang. Trong đó, Galaxy Z Fold2 là phụ kiện mang đến sự liên kết và cân bằng cho tổng thể vẻ ngoài của cô.

Galaxy Z Fold2 là phụ kiện công nghệ không thể thiếu trong công thức phối hợp trang phục sành điệu của Châu Bùi.

Với Galaxy Z Fold2, Samsung định vị đây là phụ kiện công nghệ thời thượng và cao cấp, khiến ai cũng muốn được sở hữu. Sau gần một năm ra mắt, Galaxy Z Fold2 vẫn là một trong số ít điện thoại màn hình gập có thiết kế khác biệt, tính năng nổi bật. Smartphone màn hình gập của Samsung không chỉ giúp người dùng thế thể hiện phong cách cá nhân, mà còn đem lại trải nghiệm công nghệ chưa từng có.