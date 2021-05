Galaxy Z Fold2 - khi sức mạnh không chỉ đến từ thiết kế

Bên cạnh thiết kế gập - mở linh hoạt, Galaxy Z Fold2 được Samsung trang bị tính năng cao cấp, hướng đến một thiết bị đa nhiệm, phục vụ tốt nhu cầu làm việc và giải trí.

Từ khi mới ra mắt, thiết kế gập - mở độc đáo giúp Galaxy Z Fold tạo nên cơn sốt trên toàn cầu dù đắt đỏ. Sản phẩm xa xỉ của ông lớn Hàn Quốc có thể “biến hình” từ kích cỡ của smartphone sang tablet, mang đến màn hình lớn hơn cùng thiết kế thời trang, sang trọng. Điều này mang đến trải nghiệm khác biệt cũng như tạo nên dấu ấn khó trộn lẫn trên thị trường smartphone.

Giống thế hệ đầu tiên, Galaxy Z Fold2 tiếp tục tạo ấn tượng với thiết kế gập - mở linh hoạt như cuốn sách, bên cạnh loạt cải tiến, trả lời cho những câu hỏi về độ bền màn hình gập, tính ứng dụng và thương mại hóa của dòng smartphone cao cấp này.

Cải tiến màn hình, mở rộng trải nghiệm

So với người anh em của mình, màn hình Galaxy Z Fold2 có nhiều nâng cấp đáng giá. Máy trang bị màn hình ngoài 6,2 inch tỷ lệ 25:9 cho cảm giác rộng rãi, thao tác thoải mái hơn kích cỡ 4,6 inch của Galaxy Z Fold.

Màn hình này được thiết kế tràn viền, chiếm hết mặt trước của máy, thay vì nằm ở góc trên như thế hệ tiền nhiệm. Độ phân giải 2.260 x 816 pixel cùng tấm nền Super AMOLED, màn hình ngoài của máy mang đến hình ảnh rõ nét và tươi sáng hơn, cho phép người dùng sử dụng tự nhiên như trên smartphone thông dụng.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold2 có kích thước 6,2 inch cho trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Khi mở ra, màn hình chính bên trong của Galaxy Z Fold2 cũng có kích thước nhỉnh hơn, tăng từ 7,3 inch lên 7,6 inch nhờ loại bỏ phần notch tai thỏ. Màn hình này trang bị tấm nền Dynamic AMOLED hỗ trợ HDR10+, mang đến hình ảnh sống động khi chơi game hay xem phim. Tần số quét đạt 120 Hz cho tốc độ phản hồi nhanh, xử lý tác vụ mượt và liền mạch. Đây cũng là chuẩn tốc độ làm tươi cao cấp nhất hiện nay trên smartphone.

Samsung sử dụng kính siêu mỏng Ultra Thin Glass cho màn hình chính Galaxy Z Fold2, có khả năng chống trầy xước và có độ bền cao hơn. Chất liệu kính mới cùng khả năng chế tác của Samsung đã khiến nếp gấp giữa màn hình gần như không nhìn thấy, cải thiện rõ rệt trải nghiệm của người dùng. Ở chế độ sử dụng thông thường và góc nhìn trực diện, người dùng không còn cảm giác bị phân tâm đến nếp gấp như thế hệ tiền nhiệm.

Nếp gấp gần như không nhìn thấy trên Galaxy Z Fold2 cho trải nghiệm liền mạch hơn.

Dù màn hình phụ và chính đều được mở rộng, kích thước tổng thể của máy gần như không thay đổi. Thậm chí, Galaxy Z Fold2 còn mỏng hơn Galaxy Z Fold. Khi gập lại, máy dày 16,8 mm, trong khi thế hệ đầu là 17,1 mm. Ngoài ra máy được gia cố chắc chắn hơn với khung kim loại và kính cường lực Gorilla Glass Victus ở mặt trước và mặt lưng.

Cùng với màn hình, bản lề của Galaxy Z Fold2 được nâng cấp với cơ chế CAM giúp tăng độ cứng cáp, đồng thời cho phép máy tự đứng ở góc mở từ 80 độ đến 160 độ. Bản lề này còn có khả năng ngăn đáng kể bụi bẩn nhờ cấu trúc hẹp và trang bị chổi quét đàn hồi giống các máy hút bụi cầm tay, tăng độ bền cho máy.

Máy gập - mở linh hoạt nhờ bản lề hoạt động theo cơ chế CAM.

Là thế hệ màn hình gập thứ 3 của ông lớn Hàn Quốc, Galaxy Z Fold2 loại bỏ không ít nhược điểm của thế hệ đi trước và bổ sung nhiều sáng tạo mới. Cùng với cơ chế gập mở độc đáo và màn hình lớn hơn, dòng smartphone xa xỉ này còn được Samsung phát triển với mong muốn làm mới trải nghiệm di động của người dùng và mở ra không gian giải trí, làm việc đa nhiệm hơn.

“Sự thành công của hai dòng điện thoại gập Galaxy Fold và Galaxy Z Flip đã củng cố niềm tin rằng phân khúc thiết bị di động màn hình gập sẽ tiếp tục định hình tương lai công nghệ. Galaxy Z Fold2 là minh chứng tiếp theo cho cam kết của chúng tôi về tính sáng tạo và tầm vóc công nghệ thông qua dòng điện thoại gập thế hệ mới”, đại diện Samsung nhấn mạnh khi ra mắt Galaxy Z Fold2 tại thị trường Việt Nam.

Mở ra không gian đa nhiệm

Bên cạnh thiết kế cao cấp, Galaxy Z Fold2 chinh phục người dùng nhờ khả năng mở ra không gian làm việc, giải trí đa nhiệm với giao diện One UI 3.1. Theo đó, máy trang bị chế độ Multi-Active Window cho phép chạy 3 ứng dụng đồng thời trên một màn hình. Nhờ vậy, người dùng làm được nhiều việc hơn trên màn hình smartphone như vừa xem video vừa đọc tin nhắn WhatsApp và tìm kiếm thông tin từ Google. Ngoài ra, người dùng có thể di chuyển đổi ứng dụng từ màn hình ngoài sang màn hình chính một cách linh hoạt nhờ tính năng App Continuity.

Với phiên bản giao diện One UI 3.1, người dùng không cần chạm vào nút nguồn để tắt màn hình. Công việc này đã được Galaxy Z Fold2 đơn giản hóa bằng tính năng “Palm touch to turn off screen” (tạm dịch: Chạm lòng bàn tay để tắt màn hình). Nhờ vậy, người dùng có thể tiết kiệm thời gian thao tác và giảm điện năng tiêu hao cho máy.

Để tối ưu trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình gập, Samsung khéo léo tích hợp tính năng Flex Mode trên Galaxy Z Fold2. Với tính năng này, người dùng có thể mở màn hình ở nhiều góc độ bản lề khác nhau, đơn cử có thể đặt smartphone như một chiếc laptop để vừa xem phim vừa thực hiện cuộc gọi rảnh tay hay lướt xem tin tức.

Người dùng có thể sử dụng cùng lúc 3 ứng dụng trên Galaxy Z Fold2.

Galaxy Z Fold2 đáp ứng nhu cầu sản xuất hình ảnh hay quay vlog chuyên nghiệp nhờ trang bị 3 camera sau với ống kính chính 12 MP, lens góc siêu rộng 12 MP và ống kính zoom 2x có độ phân giải 12 MP. Ứng dụng camera của máy tích hợp nhiều chế độ chụp của máy ảnh flagship như Pro Video - quay clip chống rung, Single Take - chụp một chạm, Bright Night - chụp đêm...

Ngoài ra nhờ tính năng Dual Freview - xem trước khi chụp, người dùng có thể chia màn hình thành hai phần riêng biệt khi chụp ảnh. Theo đó, màn hình chính có thể sử dụng để canh chỉnh chủ thể, còn màn hình ngoài sẽ hiển thị bản xem trước hình hình ảnh, giúp người dùng dễ dàng nắm được khung hình, từ đó điều chỉnh vị trí và góc chụp phù hợp hơn.

Còn ở chế độ Auto Framing - lấy nét tự động, người dùng có thể quay video với chất lượng cao và đồng nhất hơn. Cụ thể, tính năng này cho phép khung lấy nét của camera theo sát chủ thể, giúp họ luôn sắc nét và ở giữa khung hình. Tầm nhìn của máy ảnh cũng có thể được nới rộng hay thu hẹp khi số lượng người trong khung hình thay đổi.

Điểm cộng lớn khác từ Galaxy Z Fold2 là hỗ trợ kết nối 5G, cho phép người dùng truy cập Internet tốc độ cao, tải và chia sẻ file nhanh chóng. Cùng với đó, Samsung còn hợp tác Microsoft để tối ưu không gian hiển thị khi sử dụng các ứng dụng phục vụ công việc như PowerPoint, Excel, Outlook,...

Galaxy Z Fold2 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng smartphone của người dùng bận rộn.

Galaxy Z Fold2 trang bị chip Snapdragon 865+, một trong những vi xử lý mạnh mẽ nhất của Qualcomm, hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý tốt các tựa game đồ họa nặng. Máy có RAM 12 GB và có bộ nhớ trong 256 GB cho không gian lớn để lưu trữ video, hình ảnh, tệp tài liệu quan trọng...

Máy trang bị hai viên pin với tổng dung lượng 4.500 mAh, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày dài. Ngoài ra, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 25 W và sạc nhanh không dây 11 W, cho phép người dùng có thể xử lý công việc hay xem phim, chơi game liên tục.

Có thể thấy, với Galaxy Z Fold2, Samsung nỗ lực mang đến chiếc smartphone xa xỉ có độ hoàn thiện tốt, đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của người dùng thượng lưu.

Tại sự kiện Unpacked vào tháng 9/2020, Tiến sĩ TM Roh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Truyền thông Di động, Công ty Điện tử Samsung chia sẻ: “Hành trình tiếp cận thế hệ di động tiếp theo của chúng tôi đã trải qua rất nhiều đột phá và sáng tạo. Với sự ra mắt của Samsung Galaxy Z Fold2, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi một cách sâu sắc, cải tiến phần cứng toàn diện cũng như bổ sung những điểm nhấn để nâng cao trải nghiệm người dùng”.