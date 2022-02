Galaxy Tab S8 Ultra như laptop chạy Android

“Kích thước màn hình khiến Tab S8 Ultra trở thành lựa chọn tốt cho ai tìm kiếm giải pháp thay thế laptop”, Android Authority viết.

Galaxy Tab S8 Ultra là tablet đầu tiên sở hữu màn hình lớn đến 14,6 inch, có bộ xử lý khỏe và hỗ trợ giao diện máy tính, đóng vai trò như laptop để làm việc, dựng phim. Thế hệ tablet mới mang tham vọng của Samsung nhằm thay đổi thói quen làm việc và giải trí của người dùng hiện đại.

Mẫu tablet được Samsung trình làng trong sự kiện Galaxy Unpacked 2022 diễn ra tối 9/2 (giờ Việt Nam) cùng với 3 phiên bản Galaxy S22. Galaxy Tab S8 series cũng là điểm nhấn quan trọng trong buổi ra mắt, mang những thông số và tính năng tốt nhất dòng tablet Samsung. Trong đó, Tab S8 Ultra là mẫu tablet có màn hình lớn nhất và nhiều tính năng nhất trong series.

Samsung cho biết doanh số tablet màn hình lớn tăng 24%. “Rất nhiều người đã chuyển sang dùng tablet để làm việc, học tập, chơi game và xem video trong 2 năm qua. Vì thế Samsung mang đến cho người dùng tất cả những gì họ muốn với thế hệ Tab S8, bao gồm phiên bản Ultra với màn hình 14,6 inch”, Cnet viết.

Trong khi đó The Verge bình luận: “Samsung nghĩ rằng tablet đang quá nhỏ, vì thế họ trình làng Galaxy Tab S8 Ultra với màn hình khổng lồ và siêu mỏng”. Tab S8 Ultra có cùng cách tiếp cận mà Samsung sử dụng với điện thoại, khi phiên bản màn hình to nhất cũng tích hợp nhiều tính năng nhất.

Kích thước lớn chưa từng có cùng độ sáng, màu sắc và tỷ lệ điện ảnh 16:10 khiến Galaxy S8 Ultra nổi bật so với bất cứ tablet nào hiện nay. Máy có màn hình lớn hơn 20% so với S7+ and S8+ và vượt trội hơn thiết bị cao cấp nhất của đối thủ. Tận dụng lợi thế này, Tab S8 Ultra có thể hiển thị nhiều nội dung hơn khi lướt web, check mail, đồng thời, có thể trình chiếu những bộ phim 2K, 4K theo chuẩn điện ảnh trên màn hình có góc xem rộng.

Galaxy Tab S8 series hướng đến nhóm người dùng trẻ có nhu cầu làm việc, sáng tạo và giải trí cường độ cao ở bất cứ đâu. Sức mạnh hiệu năng trên Tab S8 Ultra có thể thay thế máy tính khi cần, giúp người dùng có thể làm việc, vẽ vời ngay trên đường đi du lịch, kết nối không gián đoạn trong kỳ nghỉ. Với dung lượng pin 11.200mAh, sạc nhanh 45 W, máy cho phép các trải nghiệm diễn ra liền mạch, tăng tính di động cho người dùng.

Máy có RAM 16 GB, bộ nhớ mở rộng 1 TB. 2 camera trước 12 MP tích hợp vào phần khuyết đỉnh giúp người dùng họp online, video call với hình ảnh sắc nét hơn. Hệ thống camera sử dụng công nghệ Intelligent Auto-Framing Technology cho phép giữ cho người dùng ở giữa khung hình, làm mờ background để phục vụ cho học tập và họp online. Chip Snapdragon Gen 1 giúp cỗ máy này vận hành mượt mà, đảm đương loạt tác vụ nặng như đồ họa, vẽ, chỉnh ảnh lẫn dựng phim.

Tab S8 series có tính năng DeX để tạo giao diện hệt như máy tính, với các ứng dụng hiển thị như cửa sổ, thanh taskbar, dễ dàng chia màn hình để làm việc đa tác vụ. Samsung công bố Tab S8 có thể chia màn hình và hiển thị cùng lúc 3 ứng dụng, điều chỉnh được kích thước. Lúc này, màn hình khủng 14,8 inch sẽ giúp không gian làm việc của bạn thoải mái hơn, tăng năng suất làm việc.

Máy cũng có khả năng hiển thị trình làm việc theo chiều dọc, trở thành màn hình thứ hai cho PC, mở rộng không gian làm việc, cho phép kéo thả các file mượt mà. “Tốc độ làm tươi 120 Hz sẽ khiến bạn kinh ngạc dù đang sử dụng Tab S8 như tablet hay màn hình phụ cho PC”, Forbes nhận xét.

S Pen cũng là điểm nhấn quan trọng khiến Galaxy Tab S8+ và Tab S8 Ultra hỗ trợ tốt cho công việc, sáng tạo, hướng đến nhóm người dùng trẻ. Samsung công bố đã sử dụng thuật toán để S Pen có độ trễ cực thấp, giúp người dùng ghi chú nhanh và chính xác hơn. Thế hệ S Pen mới giảm độ trễ 30% so với bản tiền nhiệm cho trải nghiệm viết vẽ như thật, đáp ứng nhu cầu phác thảo ý tưởng. Bàn phím BookCover có kèm touchpad cũng được Samsung giới thiệu trong sự kiện, với tham vọng thay đổi thói quen làm việc và trải nghiệm cuộc sống của người dùng hiện đại. Bản cao cấp nhất của Tab S8 series có giá bán 1.099 USD .

“Galaxy Tab S8 với màn hình lớn, chip mạnh mẽ, S Pen đi kèm thực sự có thể thay đổi cách bạn hoàn thành công việc, bất kể bạn đang ở nhà hay đi trên đường”, Forbes viết.