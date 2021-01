Galaxy S21 Ultra - thiết kế mới, hỗ trợ S Pen, giá 31 triệu

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất của máy so với phiên bản trước đến từ cụm camera sau. Galaxy S21 Ultra vẫn sở hữu cụm camera sau khá to và hầm hố. Tuy nhiên, cụm camera gắn liền với khung máy tạo cảm giác liền mạch. Cách thiết kế này mang đến cảm giác bắt mắt và khác biệt so với đa số smartphone còn lại trên thị trường. Phần mặt lưng của máy làm bằng kính mờ, ít bám vân tay hơn so với kính bóng trên Galaxy S20 Ultra.