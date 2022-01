Galaxy S21 FE 5G ra mắt, giá từ 16 triệu đồng

Phiên bản mới của Galaxy S21 5G trang bị màn hình và dung lượng pin lớn hơn.

Ngày 4/1, Samsung Việt Nam ra mắt Galaxy S21 FE 5G. Đây là phiên bản mới của Galaxy S21 5G với một số thay đổi trong thiết kế và phần cứng.

Galaxy S21 FE 5G sử dụng thiết kế Contour Cut, cụm camera sau cùng màu với mặt lưng nhựa mờ. Máy mỏng và nhẹ hơn Galaxy S21 5G (độ dày 7,9 mm so với 8,4 mm, khối lượng 177 g so với 190 g).

Smartphone mới của Samsung trang bị màn hình AMOLED 6,4 inch, độ phân giải Full HD+ tần số quét 120 Hz, tần số lấy mẫu cảm ứng 240 Hz giúp nhận diện thao tác cảm ứng nhanh chóng. Màn hình này có kích thước lớn hơn Galaxy S21 5G (6,2 inch).

Galaxy S21 FE 5G có mặt lưng nhựa, cụm camera đồng màu. Ảnh: Samsung.

Về cấu hình, Galaxy S21 FE 5G sử dụng chip xử lý Exynos 2100 lõi tám, tiến trình 5 nm tương tự bản tiền nhiệm. Tại thị trường Mỹ máy sử dụng chip Snapdragon 888. Dù không phải thế hệ mới nhất, những con chip này vẫn đủ sức xử lý các tựa game nặng, phục vụ nhu cầu giải trí của người dùng.

Galaxy S21 FE 5G trang bị 3 camera sau gồm camera chính 12 MP (khẩu độ f/1.8), camera góc siêu rộng 12 MP (góc chụp rộng 123 độ) và camera telephoto 8 MP (hỗ trợ zoom quang tối đa 3x). Mặt trước máy là camera selfie 32 MP (khẩu độ f/2.2).

Samsung trang bị cho Galaxy S21 FE 5G nhiều chế độ camera như Dual Recording (quay phim đồng thời bằng camera trước và sau), Night Mode (chụp đêm kết hợp 14 ảnh thành một), AI Face Restoration (dùng AI để tinh chỉnh khuôn mặt) và Object Eraser (xóa vật thể trong ảnh, tương tự Magic Eraser của Google Pixel 6).

Galaxy S21 FE 5G có dung lượng pin 4.500 mAh, lớn hơn so với 4.000 mAh của Galaxy S21 5G. Samsung cho biết máy có thể hoạt động trong 2 ngày với nhu cầu sử dụng cơ bản. Tính năng sạc nhanh công suất 25 W giúp thiết bị sạc hơn 50% pin trong 30 phút, bên cạnh sạc không dây 15 W. Model này cũng có chuẩn kháng nước/bụi IP68.

Máy trang bị màn hình 6,4 inch, lớn hơn so với 6,2 inch trên Galaxy S21 5G. Ảnh: Samsung.

Về phần mềm, Galaxy S21 FE 5G cài sẵn Android 12 với giao diện One UI 4, trang bị một số tính năng mới như Material You (chỉnh màu sắc hệ thống dựa trên hình nền), nhiều tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư. Các widget, màn hình Quick Settings trên One UI 4 được thiết kế lại cùng nhiều tính năng tùy biến mới.

Galaxy S21 FE 5G được bán ra tại Việt Nam từ ngày 11/1 với 4 màu: xanh olive, tím, đen và trắng. Giá bán cho phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB là 16 triệu đồng, trong khi bản RAM 8 GB, bộ nhớ 128 GB có giá 17 triệu đồng, tùy chọn RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB có giá 19 triệu đồng. Người dùng có thể đặt trước máy từ ngày 4/1.

Trong tầm giá này, một số đối thủ của Galaxy S21 FE 5G bao gồm iPhone 11, Oppo Reno6 Pro 5G hay Vivo X70 Pro 5G.