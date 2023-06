'Gã khổng lồ Kpop' ngày càng mạnh

Khi BTS tập trung cho hoạt động solo, các nhóm nhạc mới nhà HYBE bắt đầu phát triển mạnh, góp phần củng cố vị thế vững chắc của “gã khổng lồ Kpop”.

Theo TV daily, sau khi BTS bước vào giai đoạn tạm dừng hoạt động, HYBE phải đối mặt với mối lo ngại duy trì mức tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của các nhóm nhạc tân binh chỉ trong thời gian ngắn đã giúp công ty củng cố vị thế hàng đầu Kpop.

Đáng chú ý, hai nhóm nữ mà HYBE cho ra mắt vào năm ngoái đều thành công vượt kỳ vọng. Mới đây, tạp chí Forbes công bố danh sách “30 Under 30 Influential People in Asia” (Top 30 người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất châu Á). Trong đó, Le Sserafim và NewJeans có tên trong danh sách nhờ tiềm năng phát triển và mức độ phổ biến toàn cầu ngày càng tăng cao.

NewJeans, Le Sserafim, &TEAM và BOYNEXTDOOR là những tân binh tiềm năng của HYBE. Ảnh: Naver.

Le Sserafim thành công sau nhiều biến cố

Nhóm nhạc nữ nhà Source Music – nhãn hiệu con của HYBE - ra mắt vào tháng 5 năm ngoái và nhanh chóng gặt hái được những thành tích ấn tượng. Dù liên tiếp gặp phải biến cố gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm, Le Sserafim vẫn không ngừng phát triển.

Với mức độ tiêu thụ 300.000 bản, Fearless trở thành album ra mắt của một nhóm nữ đạt doanh số tuần đầu tiên cao nhất trên Hanteo. Ở mặt trận nhạc số, chỉ sau một ngày, Fearless đã vươn lên vị trí số 1 trên BXH iTunes Top Albums ở ít nhất 13 khu vực bao gồm Nhật Bản, Brazil, Singapore, Indonesia, Chile, Philippines...

Le Sserafim là nhóm nhạc được thành lập bởi Source Music - nhãn hiệu con của HYBE. Ảnh: Le Sserafim.

Mức độ danh tiếng của nhóm cũng ngày càng nâng cao qua mỗi đợt comeback. Ở lần trở lại gần đây nhất, full album Unforgiven đã đứng vị trí thứ 6 trên BXH Billboard 200 và duy trì thứ hạng trong top đầu suốt hai tuần liên tiếp.

Dựa vào con số thống kê trên BXH Hanteo, full album đầu tiên của nhóm đã đạt doanh số cán mốc 1,25 triệu bản. Trước đó, số lượng bán album ngày đầu tiên của "em gái BTS" ghi nhận 1.024.034 bản. Thành tích này đã giúp họ trở thành nghệ sĩ đạt doanh số bán album ngày đầu tiên cao thứ 6 Kpop, vượt qua cả đàn chị BlackPink và chỉ xếp sau BTS, Seventeen, Stray Kids, TXT và aespa.

NewJeans dẫn đầu xu hướng

Sau khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, NewJeans đã tạo nên xu hướng phổ biến trên toàn cầu. Mới đây, nhóm nữ nhà HYBE được xướng tên trong danh sách “2023 Next Generation Leaders” do tạp chí TIME lựa chọn. Điều này càng đặc biệt hơn khi họ cũng là nghệ sĩ Kpop duy nhất góp mặt trong BXH năm nay.

TIME nhận xét NewJeans là nhóm nhạc nữ Kpop non trẻ nhưng đã đạt được những cột mốc ấn tượng ở quốc tế, thậm chí còn vượt qua cả các nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm trong ngành giải trí. Trên thực tế, 5 cô gái nhà HYBE đã liên tiếp gặt hái được những thành tích vang dội chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi ra mắt.

Hai đĩa đơn của NewJeans gồm OMG và Ditto đã trụ vững trên BXH Billboard Hot 100 trong 5 tuần liên tiếp.

NewJeans đạt thành công ấn tượng chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động. Ảnh: Twitter.

Vào tháng 8, NewJeans là nhóm nữ Kpop đầu tiên sẽ biểu diễn tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới Lollapalooza. Đây là sự kiện có quy mô hoành tráng được tổ chức thường niên tại Mỹ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng những màn trình diễn đặc sắc.

Với âm nhạc phổ biến toàn cầu và sức hút đa dạng của mỗi thành viên, NewJeans là một trong những cái tên được người hâm mộ toàn cầu mong đợi nhất trong dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội năm nay.

Danh tiếng hàng đầu của nhóm nữ nhà HYBE đã được công nhận khi họ trở thành nhóm nhạc hiếm hoi có cả 5 thành viên đều được bổ nhiệm làm đại sứ các thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới.

&TEAM càn quét thị trường Nhật Bản

Nhóm nhạc toàn cầu đầu tiên được giới thiệu bởi HYBE Labels Japan đã càn quét thị trường âm nhạc Nhật Bản ngay khi mới ra mắt. Album đầu tay mang tên First Howling: ME được phát hành vào tháng 12 năm ngoái chiếm lĩnh các BXH lớn gồm Oricon, Line Music và Billboard Nhật Bản. Ngoài ra, ca khúc chủ đề Under The Skin cũng đạt vị trí số 1 trên BXH Itunes tại 42 quốc gia trên thế giới.

&TEAM là nhóm nhạc đầu tiên được thành lập bởi HYBE Labels Japan.

Vào thời điểm chưa chính thức ra mắt, nhóm đã được mời tham gia nhiều sự kiện quy mô lớn ở Nhật như Best Artist, FNS Kayosai, New Year's Eve Special... Sự kỳ vọng càng tăng cao khi nhóm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với mini album thứ 2 mang tên First Howling: WE, được quảng bá tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong đó, ca khúc chủ đề Firework và bài hát tiếng Nhật trong EP đầu tay Scent Of You sẽ được phát hành với hai phiên bản tiếng Hàn và Nhật. Trước đó, Scent Of You phiên bản Hàn đã lần đầu tiên được nhóm biểu diễn trên sân khấu KCON JAPAN 2023 ngày 15/5 và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Dự án lần này cũng đánh dấu màn ra mắt công chúng Hàn Quốc lần đầu tiên của &TEAM sau 7 tháng hoạt động tại xứ sở hoa anh đào.

Kỳ vọng ở BOYNEXTDOOR

Nhóm nhạc nam 6 thành viên BOYNEXTDOOR là dự án được KOZ Entertainment (nhãn hiệu con của HYBE) ấp ủ và thực hiện trong khoảng hơn 4 năm.

Theo giới truyền thông, BOYNEXTDOOR sở hữu nền tảng vững mạnh, nguồn lực phong phú từ HYBE cộng thêm màu sắc độc đáo của Zico – nhà sáng lập KOZ Ent. Bởi vậy, họ được các ban lãnh đạo của HYBE đánh giá vượt trội cả về tiềm năng lẫn âm nhạc.

BOYNEXTDOOR là nhóm nhạc đầu tiên của KOZ Entertainment. Ảnh: Naver.

Qua mỗi nội dung lần lượt được tiết lộ, nhóm đều chứng kiến phản ứng bùng nổ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều này phần nào cho thấy sự quan tâm đi kèm với kỳ vọng lớn của người hâm mộ toàn cầu về màn ra mắt của nhóm.

Mong đợi càng tăng cao khi BOYNEXTDOOR là nhóm nhạc nam đầu tiên của Big 4 ra mắt trong năm nay. Đĩa đơn đầu tay của nhóm mang tên WHO! chính thức được phát hành vào ngày 30/5.