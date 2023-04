Gã hề ma quái sắp trở lại

Loạt phim truyền hình mang tên "Welcome to Derry" chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất. Dự án lấy bối cảnh trước các sự kiện của "IT", xoay quanh nguồn gốc gã hề Pennywise.

Tiền truyện "IT" đã chính thức được "lên kệ". Ảnh: Warner Bros. Pictures.

Sau thành công vang dội của 2 phần phim IT (2017, 2019), đạo diễn Andy Muschietti tiếp tục thực hiện một series tiền truyện. Theo tiết lộ, dự án được mang tên Welcome to Derry. Tuy nhiên, có vẻ như Bill Skarsgard sẽ không góp mặt trong loạt phim truyền hình lần này. Anh chính là diễn viên từng thủ vai chính trong hai phần phim trước.

Hiện chưa có bất cứ thông tin chi tiết nào về dự án Welcome to Derry. Nhưng theo nguồn tin của Movieweb, dự án lấy bối cảnh nhiều thập kỷ trước các sự kiện của bản điện ảnh. Phim sẽ quay trở lại những năm 1960 và xoáy sâu vào nguồn gốc của gã hề Pennywise. Ngoài ra, có thông tin cho rằng quá trình sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, hãng vẫn chưa đưa ra thông báo tuyển diễn viên.

Trong cuộc phỏng vấn Jake's Takes, Bill Skarsgard được hỏi liệu đã sẵn sàng đóng Penny Wise một lần nữa chưa. Anh đáp lại rằng mình không tham gia bất cứ dự án nào vào thời điểm này. Tiết lộ của anh càng khiến người hâm mộ khẳng định Welcome to Derry sẽ diễn ra mà không có Bill Skarsgard. Dẫu vậy, không loại trừ khả năng đây chỉ là một “chiêu trò” đánh lạc hướng của nam diễn viên.

Bill Skarsgard thủ vai Pennywise trong bản điện ảnh. Ảnh: Decider.

Theo Variety, HBO Max và Warner Bros sẽ bắt tay sản xuất Welcome to Derry. Tương tự bản điện ảnh trước đó, loạt phim truyền hình lấy tư liệu từ nguyên tác truyện của Stephen King. Chuyện phim sẽ giải đáp những thắc mắc còn tồn đọng trong những dự án trước đó. Chẳng hạn như nguồn gốc của phản diện, nguyên nhân hắn xuất hiện ở thị trấn hay cách hắn dụ dỗ và ăn thịt trẻ em,...

Khởi chiếu năm 2017, IT thu về hơn 700 triệu USD trên toàn cầu. Câu chuyện về gã hề ma quái gây được tiếng vang lớn, khiến nhà sản xuất quyết tâm thực hiện tiếp phần 2. IT Chapter Two ra mắt 2 năm sau đó, ghi nhận doanh thu gần 500 triệu USD . Riêng tại Việt Nam, phim cũng dắt túi khoảng gần 80 tỷ đồng .