Gã ác nhân quái dị nhất mọi thời đại ở phim ‘Vượt ngục’

“Tôi sợ rằng T-Bag sẽ không trở lại trong mùa 6” - đó là chủ đề của một cuộc thảo luận trên Reddit vào năm ngoái, khi thông tin Prison Break (Vượt ngục) được làm tiếp một mùa nữa râm ran trên mặt báo và các trang mạng xã hội.

Đầu tháng 11/2020, tài tử Wentworth Miller bất ngờ tuyên bố trên trang cá nhân rằng anh sẽ không đóng tiếp Vượt ngục, dù cho dự định sản xuất mùa 6 có thành hiện thực hay không.

Số phận của Vượt ngục mùa 6 vẫn chưa được định đoạt, còn Wentworth Miller không có ý định kéo dài vai diễn Michael Scofield. Giờ đây, người hâm mộ trung thành của loạt phim chỉ còn mong chờ vào sự tái xuất của Robert Knepper (vai ác nhân T-Bag). Song, gần như chưa có bất kỳ thông tin nào nhắc tới kế hoạch trở lại Vượt ngục của nam diễn viên 61 tuổi.

Dẫu vậy, nếu mùa 6 Vượt ngục không được khởi động, khán giả vẫn có thể tái ngộ Robert Knepper thông qua hàng loạt dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất của tài tử như Lena and Snowball, Redemption Day, Nova Vita...

Robert Knepper và vai phản diện mang tính biểu tượng

Theodore “T-Bag” Bagwell ở Vượt ngục có lẽ là vai phản diện ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Robert Knepper. Trang What Culture từng đưa nhân vật này vào danh sách “những ác nhân quái dị nhất lịch sử phim truyền hình Mỹ”, còn New York Times đánh giá T-Bag là “phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại” (trên màn ảnh nhỏ).

Có Michael Scofield, phải có T-Bag, đó mới là Vượt ngục. Một nhân vật chính diện thông minh như Michael Scofield cần có một đối trọng tinh ranh như phản diện T-Bag. Những màn đấu trí giữa hai đại diện của phe chính - tà này đã góp phần tạo nên sức hút khó cưỡng cho series phim nổi tiếng một thời.

T-Bag - "ác nhân vĩ đại nhất mọi thời đại" của Vượt ngục.

Trong Vượt ngục, T-Bag được giới thiệu là bạn tù của Michael Scofield, tại nhà tù Fox River State Penitentiary. Từng làm thủ lĩnh của nhóm cực đoan da trắng, gã ác nhân này được đánh giá là thành viên “có máu mặt” nhất trong Fox River 8.

Mưu mẹo, tinh ranh, trải đời và láu cá, đó là những tính từ dùng để hình dung về con người T-Bag. Gần như không có tội ác nào mà gã không dám làm, từ tra tấn động vật, bắt cóc, hiếp dâm đến giết người... T-Bag không sợ hãi bất cứ điều gì. Gã cũng rất giỏi nắm bắt, trấn áp tâm lý người khác, đồng thời, sành sỏi các trò lừa bịp.

Dưới sự thể hiện của Robert Knepper, chân dung ác nhân đáng sợ nhất series Vượt ngục hiện lên một cách ám ảnh. Từ ánh mắt, dáng điệu cho tới giọng nói, T-Bag khiến khán giả cảm thấy vừa sợ hãi vừa tò mò, vừa căm ghét vừa hoài nghi liệu gã có mắc chứng bệnh tâm lý nào đó hay không.

T-Bag là đối trọng cần có đối với một nhân vật chính diện như Michael Scofield.

Đáp lại những hoài nghi của người hâm mộ, Robert Knepper khẳng định trong một cuộc trò chuyện với tờ Entertainment Weekly rằng: “T-Bag không điên. Gã biết chính xác mình đang làm gì. Gã sẽ không biến mình thành kẻ ngốc”.

Trong một cuộc trò chuyện khác, tài tử nhận xét nhân vật của ông khá tinh ranh và thông minh. Knepper còn gọi T-Bag là “Truman Capote không bằng cấp” (Truman Capote là nhà văn người Mỹ nổi tiếng, “cha đẻ” của loạt tác phẩm kinh điển như Breakfast at Tiffany’s, In Cold Blood).

T-Bag là một nhân vật phức tạp. Đằng sau sự tàn nhẫn của gã là nỗi ám ảnh về tuổi thơ đầy đau khổ và khát khao về một hạnh phúc bình thường.

Chính Robert Knepper thừa nhận: “Khi Vượt ngục lên sóng khoảng 6,7 tập, tôi nhận được rất nhiều thư từ người hâm mộ. Khán giả nói rằng khi xem phim, họ rất ghét và muốn nhân vật của tôi chết đi. Nhưng sau đó, họ bắt đầu có cảm giác khác đối với T-Bag, dù vẫn muốn cái ác bị tiêu diệt tận gốc. Tôi nghĩ trong đôi mắt của T-Bag vẫn còn vương lại một chút gì đó ngây thơ. Nó dấy lên tia hy vọng (về nhân tính)”.

Hành trình diễn xuất hơn 3 thập kỷ

Robert Knepper sinh ra tại Fremont, Ohio và lớn lên ở Maumee, Ohio. Cha ông là bác sĩ thú ý, nhưng Knepper không có hứng thú với ngành y. Tài tử tiếp xúc và yêu thích diễn xuất từ nhỏ, do mẹ ông từng đảm nhận công việc xử lý đạo cụ tại một nhà hát cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Maumee năm 1977, Robert Knepper ghi danh vào trường Đại học Northwestern. Thời sinh viên, ông có cơ hội tham gia diễn xuất trong các vở kịch ở Chicago. Trước khi nhận bằng cử nhân, Knepper rời khỏi Northwestern, chuyển đến New York để làm việc trong một nhà hát.

Năm 1986, Robert Knepper chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp thông qua hai bộ phim The Paper Chase và That’s Life.

Hơn 3 thập kỷ diễn xuất, Robert Knepper nhiều lần hóa thành ác nhân, nhưng chưa có vai phản diện nào xuất sắc hơn T-Bag.

Từ những vai nhỏ ít đất diễn, tài tử dần được tin tưởng giao vai quan trọng trong loạt tác phẩm như Wild Thing, Young Guns II, When the Bough Breaks... Không chỉ hoạt động năng nổ ở mảng điện ảnh, Knepper còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình thông qua những series như The Twilight Zone, Star Trek: The Nest Generation...

Năm 2006, ở tuổi 47, nam diễn viên “bỏ túi” vai phản diện để đời Theodore “T-Bag” Bagwell trong series đình đám Vượt ngục. Sau này, ông nhiều lần hóa thân thành ác nhân ở nhiều bộ phim khác, nhưng chưa có thêm vai ác nào xuất sắc như T-Bag.

Từ ác nhân đầy tội lỗi trên màn ảnh tới đời tư bất hảo

Nếu như T-Bag trên màn ảnh dính dáng đến vô số tội ác tình dục, thì ngoài đời, Robert Knepper cũng từng vướng vào lùm xùm quấy rối. Theo Hollywood Reporter, tính đến năm 2017, đã có ít nhất 4 người phụ nữ cáo buộc tài tử này có hành động nhạy cảm với họ.

Knepper từng bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều phụ nữ.

Hollywood Reporter cho biết những cá nhân được cho là bị Knepper quấy rối tình dục, công khai hoặc giấu tên, đã tự mình tố cáo hành vi khiếm nhã của diễn viên phim Vượt ngục và mong nhận được lời xin lỗi. Bê bối lần lượt xảy ra vào năm 1983, 1989, 1991, 2010 và 2013. Đối tượng của Knepper gồm nữ đạo diễn kiêm biên kịch, thợ hóa trang, stylist, trợ lý… mà tài tử có dịp chạm mặt.

Thời điểm đó, Robert Knepper lên tiếng phủ nhận các cáo buộc và khẳng định gia đình cùng bạn bè thân thiết biết rõ con người ông. Trên trang cá nhân, nam diễn viên bộc bạch: “Tôi bị sốc và bị hủy hoại bởi những cáo buộc giả mạo về hành động bạo lực với phụ nữ. Đó không phải là tôi”. Không lâu sau, Knepper xóa bài đăng đó.

Lùm xùm ấy ảnh hưởng không nhỏ tới những dự án phim truyền hình có sự tham gia của Robert Knepper vào thời điểm đó. Trước sức ép của những cáo buộc, công ty CW (điều hành mạng lưới truyền hình CW) đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Kết quả là không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hành vi sai trái của tài tử 61 tuổi trên phim trường.

Sau loạt ồn ào, Robert Knepper tiếp tục đóng phim.

Đầu năm 2018, công ty tiếp tục thực hiện cuộc điều tra thứ hai và cho kết luận tương tự.

Biến cố qua đi, hiện tại, Robert Knepper vẫn duy trì hoạt động trong làng giải trí. Ở tuổi ngoài lục tuần, Robert Knepper đã có 34 năm kinh nghiệm diễn xuất và không ngừng cống hiến cho màn ảnh, nhận phim đều đặn mỗi năm. Bên cạnh sự nghiệp ổn định, nam diễn viên cũng đang an hưởng tuổi già bên vợ và con trai.

Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân, với người vợ đầu tiên là nữ đạo diễn Tony Herald. Họ kết hôn vào năm 2005 và ly hôn vào năm 2009, sau khi đã có một người con trai. Năm 2013, Robert Knepper tái hôn cùng Nadine Kary - một người phụ nữ làm ngoài ngành giải trí.