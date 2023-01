G-Dragon tái xuất và tương lai của YG Entertainment

Baby Monster, G-Dragon và Jisoo được kỳ vọng vực dậy YG Entertainment sau khi nhóm nhạc iKON, các thành viên Big Bang, Kang Dong Won chấm dứt hợp đồng.

G-Dragon có kế hoạch trở lại trong năm 2023. Ảnh: YG Entertainment.

Với kinh nghiệm tích lũy từ những ngày còn làm thần tượng, Yang Hyun Suk xây dựng nên đế chế YG Entertainment - một công ty giải trí chuyên đào tạo thần tượng theo hướng mới lạ, độc đáo, trái ngược hoàn toàn với các công ty như SM Entertainment hay JYP Entertainment.

Danh tiếng của YG được củng cố qua thời gian với sự ra mắt của dàn nghệ sĩ chất lượng như Big Bang, 2NE1, iKON, Winner, BlackPink… Tuy nhiên, trước sự ra đi của những tên tuổi trong thời gian gần đây, người hâm mộ đặt băn khoăn liệu ai sẽ trở thành thế hệ thần tượng mới của YG Entertainment.

Thời hoàng kim với hướng đi riêng

Ở giai đoạn đầu, YG Entertainment tập trung vào chất lượng âm nhạc, cá tính của thần tượng thay vì làm nổi bật ngoại hình của họ.

Năm 2006, công ty này cho ra mắt nhóm nhạc nam Big Bang với đội hình 5 thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Ngay khi vừa ra mắt, Big Bang bị chê bai ngoại hình và phong cách thời trang bởi những gì mà nhóm theo đuổi khác với xu hướng chung của Kpop lúc bấy giờ.

Dù vậy, 5 chàng trai của YG Entertainment vẫn kiên định với hình tượng đã xây dựng, từng bước chinh phục khán giả. Cái tên Big Bang được chú ý kể từ khi nhóm phát hành ca khúc Lies năm 2008. Lies liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc trong nhiều tháng, có lượng tiêu thụ lên đến 4,5 triệu bản. Đây cũng là ca khúc giúp Big Bang giành được Daesang đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2007. Các sản phẩm sau đó của Big Bang như Blue, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang đều tạo tiếng vang.

Tương tự Big Bang, nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG, 2NE1, gây ấn tượng ngay từ ngày đầu tiên ra mắt bởi hình tượng cá tính, thậm chí có phần quái dị, thể hiện rõ ở ca khúc đầu tay I Am The Best. Từ kiểu tóc đến trang phục, bốn cô gái 2NE1 đều cho thấy sự mạnh mẽ, tự tin và hiện đại, trái ngược hoàn toàn với các nhóm nhạc thần tượng lúc bấy giờ như SNSD hay T-ara.

2NE1 và Big Bang thành công nhờ phong cách độc đáo, cá tính. Ảnh: Hallyu, Soompi.

Ra mắt bằng một ca khúc dance pha trộn electronic, song nhóm nữ nhà YG không bó buộc phong cách âm nhạc với thể loại này. Cũng có khi các cô gái trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng trong Lonely, cũng có khi ma mị, quyến rũ trong I Love You, khi lại tươi tắn, sôi động trong Falling In Love… Nhờ vậy, 2NE1 thành công trong việc chứng minh cho khán giả thấy sự đa dạng trong các sản phẩm âm nhạc.

Theo tờ Kyung Hyang, 2NE1 và Big Bang đã giúp củng cố vị trí của YG Entertainment trong giới giải trí. Hai nhóm nhạc này là minh chứng cho việc YG hoàn toàn có thể thành công dù không chạy theo xu hướng.

Bước đột phá của BlackPink

Chiến lược phát triển nghệ sĩ của YG Entertainment thật sự chuyển biến khi BlackPink ra mắt vào năm 2016. Không còn đi theo hình tượng độc lạ như 2NE1, phong cách mà BlackPink được công ty xây dựng là girl crush nhằm phù hợp với thị hiếu công chúng.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae nhận định chính hình ảnh và phong cách của BlackPink đã giúp nhóm trở nên nổi bật giữa loạt nghệ sĩ ra mắt cùng thời: "Họ có phong cách mạnh mẽ, sang trọng và đẳng cấp. Đây là điều khiến các cô gái trở thành hình mẫu cho người hâm mộ trên toàn thế giới".

Bên cạnh đó, yếu tố chất lượng trong sản phẩm âm nhạc vẫn được YG đề cao ở thời kỳ này. Nhờ giai điệu mạnh mẽ, bắt tai và được sản xuất bởi “phù thủy tạo hit” Teddy Park, các ca khúc của BlackPink nhanh chóng phổ biến ngay sau khi phát hành, từ Boombayah, Playing With Fire cho tới Pink Venom hay Shut Down. Với hai ca khúc Boombayah và Whistle, BlackPink cũng xuất hiện trong danh sách "10 nghệ sĩ mới mà bạn nên biết" của tạp chí Rolling Stone.

4 cô gái BlackPink tiếp tục làm nên thương hiệu của YG Entertainment. Ảnh: Harper's Bazaar, Soompi.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng, nhóm nhạc nữ nhà YG cũng lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa lần lượt là đại sứ thương hiệu cho bốn hãng thời trang cao cấp Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine. Danh tiếng của các cô gái đã giúp các nhãn hàng thu về lợi nhuận khổng lồ. Theo tạp chí Launchmetrics, thành viên Jisoo có thể tạo ra tác động truyền thông trị giá khoảng 7,2 triệu USD với mỗi bài đăng của Dior.

Với thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, BlackPink nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ dẫn đầu thế hệ thần tượng thứ 3 và là nhân tố mạnh của công ty giải trí YG Entertainment.

Vai trò của BlackPink đối với YG Entertainment thể hiện rõ nhất trong giai đoạn công ty này gặp khủng hoảng năm 2019. Sau khi loạt bê bối bán dâm, sử dụng chất cấm của nghệ sĩ nổ ra, giá cổ phiếu của YG tụt dốc thảm. Tuy nhiên, với sự trở lại của BlackPink cùng How You Like That, giá trị cổ phiếu của công ty tăng vọt, vượt qua cả SM Entertainment và JYP Entertainment. Theo truyền thông Hàn Quốc, giá trị cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 29/6/2020 của YG tăng 14,33% so với phiên giao dịch trước đó nhờ màn comeback của BlackPink.

Tương lai mới của YG Entertainment

Cuối năm 2022, YG đối mặt thách thức khi loạt nghệ sĩ gồm nhóm nhạc iKON, diễn viên Kang Dong Won cùng các thành viên Big Bang (trừ G-Dragon) tuyên bố chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm gắn bó. Đồng thời, giá cổ phiếu của YG Entertainment thời gian gần đây có xu hướng giảm. Do đó, theo Star News, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng.

Đúng 0h ngày 1/1, YG Entertainment tung teaser giới thiệu nhóm nhạc nữ tân binh có tên Baby Monster. Trong video được YG đăng tải, 7 thành viên Baby Monster cho thấy khả năng trình diễn ấn tượng. Tài năng của họ cũng được các nghệ sĩ kỳ cựu như Jennie, Lisa (BlackPink), nhóm nhạc AKMU công nhận. Nữ ca sĩ Lee Su Hyun đánh giá: “Nhóm sẽ thành công thu hút sự chú ý của khán giả bởi các thành viên có khả năng biểu cảm và vũ đạo tốt”.

Baby Monster liệu có thành công như các tiền bối? Ảnh: YG Entertainment.

Tờ Kyung Hyang cho biết việc ra mắt tân binh của YG nhằm cố gắng đảo ngược tình thế hiện nay của công ty.

Cũng trong ngày 1/1, Naver đưa tin G-Dragon thông báo solo trong năm 2023. Trưởng nhóm Big Bang nói trong video được YG đăng tải: “Trong năm tới, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang đến tin vui cho các bạn. Tôi cũng đang chuẩn bị một album và một số hoạt động khác”. Bên cạnh đó, sáng 2/1, YG Entertainment cho biết công ty này đang lên kế hoạch solo của thành viên Jisoo (BlackPink).

“Jisoo đang đẩy nhanh tiến độ thu âm cho album solo. Như đã hứa với người hâm mộ, Jisoo tích cực làm việc và cố gắng hoàn thành quá trình chụp ảnh cho bìa album dù bận rộn với lịch trình của chuyến lưu diễn thế giới”, công ty quản lý của Jisoo thông báo.

Theo Kyung Hyang, ngay khi lịch trình của nghệ sĩ trong năm tới được thông báo, giá trị cổ phiếu của YG Entertainment tăng 6,6% so với giao dịch trước đó, tính đến trưa ngày 2/1. Người hâm mộ kỳ vọng sự xuất hiện của Baby Monster, G-Dragon và Jisoo sẽ giúp YG lấy lại phong độ.