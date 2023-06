G-Dragon kết thúc hợp đồng với YG

Ngày 6/6, tờ Stoo đưa tin G-Dragon hết hạn hợp đồng độc quyền với công ty quản lý YG Entertainment. YG Entertainment xác nhận thông tin trên. Công ty cho biết: “Hợp đồng độc quyền của YG và G-Dragon đã hết hạn. Chúng tôi đang hợp tác với G-Dragon ở các hoạt động khác như quảng cáo thông qua hợp đồng riêng. Công ty đang lên kế hoạch đàm phán một hợp đồng bổ sung khi G-Dragon tiếp tục hoạt động âm nhạc”.

Như vậy, đôi bên vẫn hợp tác nhưng thông qua một hợp đồng mới, trong đó chỉ quy định các điều khoản liên quan đến vấn đề quảng cáo. Trong trường hợp G-Dragon trở lại sản xuất âm nhạc và vẫn muốn tiếp tục hợp tác với YG, họ sẽ ký thêm hợp đồng khác.

Trong khi đó, các bản hợp đồng độc quyền thông thường giữa ngôi sao và công ty sẽ quy định tất cả lĩnh vực, hoạt động của nghệ sĩ đó.

Trong báo cáo hàng quý (tính đến 31/3) của YG được công bố gần đây, tên của G-Dragon cũng bị loại khỏi danh sách nghệ sĩ. Điều đó khiến một số người suy đoán G-Dragon có thể đã rời YG và tìm được một công ty mới.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm Big Bang kiêm rapper đình đám Hàn Quốc. Từ khi ra mắt với nhóm nhạc Big Bang vào năm 2006, G-Dragon luôn gặt hái thành công. Anh là người sáng tác nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của Big Bang, đồng thời có sự nghiệp solo thành công rực rỡ.

G-Dragon được mệnh danh “ông hoàng Kpop” với những ca khúc phá kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngoài tài năng âm nhạc, G-Dragon nổi tiếng với phong cách thời trang độc đáo và nhiều lần dẫn đầu xu hướng, tạo nên trào lưu mới.

Theo Celebrity Net Worth, G-Dragon có tài sản ròng trị giá 30 triệu USD . Tiền bản quyền âm nhạc, vé concert và việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế như Chanel, BMW... giúp nam rapper có thu nhập lớn.

Năm 2018, G-Dragon được cho là đã kiếm 800 triệu won (khoảng 610.000 USD vào thời điểm đó) mỗi năm nhờ tiền bản quyền sáng tác. Đây là số tiền khá lớn so với các thành viên khác trong nhóm cũng như mặt bằng chung Kpop.

