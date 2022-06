G-Dragon (Big Bang) mua căn penthouse có giá cao kỷ lục ở Hàn Quốc

Nam ca sĩ G-Dragon (Big Bang) mua căn penthouse tại Nine One Hannam với giá 13,2 triệu USD. Đây là căn hộ có giá bán cao nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc.

Ngày 3/6, Hankuk Kyungje đưa tin nam ca sĩ G-Dragon (Big Bang) mua một căn hộ penthouse tại Nine One Hannam ở Yongsan, Seoul với giá 16,4 tỷ won (khoảng 13,2 triệu USD ).

Căn penthouse G-Dragon sở hữu là căn hộ có giá bán cao nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Căn penthouse nam ca sĩ sở hữu có diện tích 244 m2. G-Dragon mua căn hộ vào ngày 29/3, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Năm 2020, G-Dragon từng mua một căn penthouse tại Nine One Hannam với giá 9 tỷ won (khoảng 7,2 triệu USD ).

Theo hệ thống công bố giá giao dịch nhà trong thực tế, nơi từng giữ kỷ lục căn hộ có giá bán cao nhất tại Hàn Quốc là căn nhà rộng 273 m2 thuộc khu PH219 (The Penthouse Cheongdam) ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Căn hộ được mua vào ngày 28/4 với giá 14,5 tỷ won (khoảng 11,6 triệu USD ), thấp hơn 1,9 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD ) so với giá bán căn penthouse tại Nine One Hannam của G-Dragon. Như vậy, với giao dịch lần này, nam ca sĩ G-Dragon lập kỷ lục mới khi anh hiện sở hữu căn hộ có giá bán cao nhất Hàn Quốc.

Nine One Hannam là khu phức hợp được hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019. Khu phức hợp bao gồm 4 tầng hầm và 9 tầng trệt, với tổng cộng 9 tòa nhà và 341 căn hộ. Khu nhà sang trọng này là nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc như thành viên nhóm nhạc BTS, EXO, diễn viên Jun Ji Hyun, Lee Jong Suk...