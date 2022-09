FLC lại đổi đơn vị kiểm toán

Do Công ty Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện dịch vụ kiểm toán, Tập đoàn FLC đã chuyển sang ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán UHY.

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa có công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Trong đó, FLC cho biết đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Cùng với đó, FLC cũng tiến hành thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do được đưa ra là Công ty Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện, cung cấp dịch vụ kiểm toán như hợp đồng hai bên đã ký kết.

Như vậy, chỉ sau 2 tháng chọn Công ty An Việt là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021, FLC một lần nữa có quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán.

Những vướng mắc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính tài chính năm 2021 là nguyên nhân chính khiến FLC chưa thể công bố các báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Điều này dẫn tới việc cổ phiếu FLC liên tục bị HoSE đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo và mới nhất là đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.

FLC một lần nữa thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Ảnh: Đức Anh.

Ban đầu, đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của FLC là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. Tuy nhiên, cuối tháng 3, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng với Công ty Đất Việt.

Kết quả là FLC không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Đồng thời tập đoàn này cũng chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dù đã quá hạn nhiều tháng.

Ông Lê Bá Nguyên, Chủ tịch HĐQT FLC, cho biết những khó khăn về hoạt động công bố thông tin tập đoàn này vướng phải thời gian qua chủ yếu liên quan tới việc không lựa chọn được đơn vị kiểm toán.

Ông Nguyên cho biết ngay sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính năm 2021, HĐQT FLC sẽ triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức tháng 11.

Ngoài ra, Chủ tịch FLC cũng cho biết tập đoàn đang nỗ lực để phối hợp giải trình cũng như xúc tiến lộ trình công bố thông tin theo quy định, nhằm sớm đưa cổ phiếu FLC ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Thực tế, không riêng cổ phiếu FLC mà nhiều cổ phiếu khác liên quan tập đoàn này cũng đang bị HoSE xử phạt do vi phạm quy định công bố thông tin.

Theo đó, cổ phiếu HAI của Công ty CP Nông dược HAI đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9. Trong khi hơn 567 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros đã bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 5/9.

Bộ 3 cổ phiếu liên quan Tập đoàn FLC gồm AMD (Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone), ART (Công ty CP Chứng khoán BOS) và KLF (Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS) cũng đã bị đưa vào diện cảnh báo.