FIFA loại trọng tài rút 18 thẻ vàng khỏi World Cup

Theo Cope, Mateu Lahoz sẽ không được cầm còi thêm trận nào tại World Cup 2022. Vị trọng tài này đã chuẩn bị rời Qatar sau khi làm nhiệm vụ trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina hôm 10/12.

Ông Lahoz từng là ứng viên số một cho vị trí trọng tài chính ở trận chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, cánh cửa này khép lại với vị vua áo đen sinh năm 1977, sau những lời phàn nàn từ Messi.

Trong trận tứ kết trên sân Lusail, ông Lahoz rút ra tổng cộng 18 thẻ vàng, 16 trong số đó thuộc về cầu thủ trên sân, 2 thuộc về thành viên ban huấn luyện Argentina.

Con số 18 thẻ vàng cũng phá kỷ lục trước đó ở một trận đấu tại World Cup. Năm 2006, màn so tài giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha chứng kiến 16 thẻ vàng. Sau này, trận đấu còn được nhắc lại với tên gọi "Battle of Nuremberg" (tạm dịch: Đại chiến ở Nuremberg).

Sau trận đấu, Messi có những phát ngôn thẳng thắn: "FIFA cần xem lại. Không thể bố trí một trọng tài kém chuyên môn cầm còi ở một trận đấu tầm cỡ và quan trọng như hôm nay. Rõ ràng là ông ta không hoàn thành nhiệm vụ".

Về phía HLV Lionel Scaloni, ông lại từ chối bình luận về trọng tài: “Tôi sẽ không nói gì về trọng tài. Tôi biết ông ấy và cũng có mối quan hệ tốt. Trận đấu đã kết thúc, mọi chuyện hãy cứ để như vậy", vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ trong buổi họp báo cách đây ít ngày.

