FIFA loại một trọng tài Anh khỏi World Cup

Daily Mail bày tỏ sự bất mãn bởi Wilton Sampaio, trọng tài bắt chính trong trận Anh thua Pháp vẫn được giữ lại và có cơ hội làm nhiệm vụ ở chung kết World Cup.

"Sampaio đưa ra nhiều quyết định khiến cả nước Anh phẫn nộ được giữ lại, trong khi Oliver bị đuổi về nước", Daily Mail cho biết.

Trước đó, cầu thủ, báo chí Anh và các chuyên gia nước này chỉ trích cách điều khiển trận đấu của ông Sampaio, đặc biệt là ở tình huống từ chối cho tuyển Anh hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Dayot Upamecano với Harry Kane.

Ngoài ra, ông Sampaio còn gây tranh cãi khi "quên" không rút thẻ vàng cho Theo Hernandez ở tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ 2. Chỉ sau khi Jude Bellingham phản ứng, vị vua áo đen này mới đưa ra án phạt cho hậu vệ bên phía tuyển Pháp.

Ban đầu, có 36 trọng tài chính dự World Cup, trong đó có 2 đại diện của Anh là ông Taylor và Oliver. Con số này giảm xuống còn 12 vào tuần cuối cùng của cúp thế giới.

Oliver, người được đánh giá là trọng tài tốt nhất tại Premier League nằm trong danh sách bị loại. Tại World Cup 2022, trọng tài 37 tuổi đã làm việc ở 3 trận gồm Costa Rica thắng Nhật Bản 1-0, Mexico thắng Saudi Arabia 2-1, Croatia thắng Brazil ở loạt luân lưu mà không để xảy ra bất kỳ sự cố hay tranh cãi nào.

Trong khi đó, ông Taylor cầm còi ở 2 trận tại vòng bảng (Ghana 3-2 Hàn Quốc và Croatia 0-0 Bỉ).

Trong danh sách 12 trọng tài được FIFA giữ lại có cả Danny Makkelie (Hà Lan). Ông được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí trọng tài ở trận chung kết World Cup 2022.

