FIFA không phạt cầu thủ Argentina

Sau khi Lautaro Martinez thực hiện thành công quả luân lưu mang về thắng lợi cho Argentina trước Hà Lan, Otamendi, Paredes và một số cầu thủ khác của "Albicelestes" ăn mừng nhưng vẫn quay sang chế nhạo cầu thủ Hà Lan đang đổ gục trên sân.

Hành động của Otamendi và đồng đội bị chỉ trích nhưng FIFA sẽ không đưa ra án phạt. Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới vẫn sẽ mở cuộc điều tra khác vì nghi ngờ cầu thủ nước này vi phạm điều 12 về hành vi sai trái của cầu thủ, điều 16 về trật tự và an ninh ở các trận đấu trong Bộ luật hiện hành của FIFA.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Otamendi tuyên bố anh không hề có chủ đích chế giễu Hà Lan mà chỉ đáp trả lại sự khiêu khích từ cầu thủ đối phương.

Truyền thông Argentina cũng đã tung đoạn video cho thấy bốn cầu thủ Hà Lan gồm Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Noa Lang và Frenkie De Jong, tất cả đều vây lấy Lautaro với hy vọng khiến cầu thủ này bị tâm lý ở lượt sút luân lưu cuối. Tuy nhiên, đòn tâm lý này không phát huy hiệu quả.

Sau khi vượt qua Hà Lan, Argentina vào bán kết World Cup để gặp Croatia. Nếu thắng nốt đại diện châu Âu, nhà vô địch Nam Mỹ sẽ có lần thứ 2 góp mặt ở chung kết World Cup trong 8 năm.

